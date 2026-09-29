Visita este miércoles a Peñarol por una nueva fecha de la fase regular de la Liga Nacional. El partido arranca a las 20:30.

Gimnasia juega en Mar del Plata en busca de su segunda victoria

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia visitará este miércoles a Peñarol de Mar del Plata, por la segunda fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugará en el Polideportivo Islas Malvinas, dará comienzo a las 20:30, y tendrá el arbitraje de Oscar Brítez, Maximiliano Cáceres y Emanuel Sánchez.

El equipo, que dirige Pablo Favarel, arrancó de la mejor manera la nueva temporada con un categórico triunfo ante Lanús -campeón de la Liga Argentina- a quien derrotó por 92-74, en un partido que lo tuvo como claro dominador los 40 minutos.

En ese contexto, brilló la tarea del escolta Marcos Chacón. El escolta se la selección de Cuba fue el goleador del partido con 28 puntos, con una tremenda efectividad en tiros de tres puntos (5/6).

También fue muy bueno lo que aportó el juvenil Gino Balbo. El ex Santa Paula de Gálvez tuvo un debut soñado, al convertirse en el segundo goleador del equipo con 15 puntos (5/6 en triples). De esa manera, el santafesino debutó a puro gol externo en Gimnasia.

Y a la hora de conducir y pasar el balón, aparece el base Emiliano Toretta, quien aportó 8 tantos, y tuvo 10 de las 26 asistencias de todo el equipo. Mientras que el pívot Carlos Rivero, y como lo hizo la última temporada, también fue clave con 13 tantos, 5 rebotes, y un par de asistencias como recuperos.

Este miércoles volverá a tener una dura prueba. Enfrente estará Peñarol que hará su debut en la temporada.

El “Milrayita”, mientras tanto, viene de jugar cinco partidos de preparación Los primeros dos fueron amistoso. Uno de ellos fue el clásico ante Quilmes a quien vapuleó 95-64 y luego una derrota ante Minas Tenis Club de Belo Horizonte, Brasil, con quien cayó por 78-62.

Seguidamente, los de Leandro Ramella jugaron un triangular internacional también en Belo Horizonte.

Primero le ganó a Fluminense (81-61) y luego perdió 76-70 con Minas TC en la definición del certamen.

El equipo marplatense cuenta con los siguientes jugadores: Luciano Guerra, Andrés Jaime, Selem Safar, Agustín Pérez Tapia, Sebastián Vega, Nicolás Chiaraviglio, Franco Giorgetti, Al Thornton, Iván Basualdo, Ignacio Bednarek.

Además, cuenta con los juveniles Pedro Stuardo, Gianluca Luca Rossi, Martín Chapero, Gonzalo Aman, Juan Cruz Locatelli, Joaquín Bulchi y Tomás Martínez Rosenfeld.

Gimnasia, mientras tanto, cuenta con el siguiente personal: Emiliano Toretta, Felipe Inyaco, Martiniano Dato, Obi Okafor, Carlos Rivero. También están Marcos Chacón, Valentín Forestier, Sebastián Carrasco, Benjamin Stevens, y los juveniles Gino Balbo, Natalio Santacroce y Ciro Melo.

Luego de este jueves, Gimnasia regresará a Comodoro Rivadavia, ya pensando en el juego de este domingo de local ante La Unión de Formosa en un Socios Fundadores que promete estar repleto.

LOS PIBES VAN POR LA RECUPERACION

Por otra parte, este miércoles desde las 16:30 se jugará el partido correspondiente a la Liga de Desarrollo.

El “Verde”, que en primer juego fue dirigido por Guido Lombardi, cayó ante Lanús por 85-68, buscará por la tarde, la recuperación y así festejar su primera victoria en la nueva temporada del certamen reservado para jugadores U-21.