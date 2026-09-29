Chacón: "no nos conformamos con lo que hicimos la temporada anterior"

El escolta de Gimnasia fue el MVP del partido inaugural de la temporada 2026/27 de la LNB. En la victoria por 92-74 ante Lanús, aportó 28 puntos.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia comenzó la defensa del título con una victoria ante Lanús y tuvo a Marcos Chacón como una de sus principales figuras. El jugador fue determinante en el triunfo del Mens Sana, con 28 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias, además de una destacada efectividad en sus lanzamientos: convirtió 5 de 6 triples (83%) y 5 de 8 dobles (62%).

El MVP del encuentro, con 30 de valoración, Chacón hizo un balance del estreno y destacó la importancia de trasladar a la cancha el trabajo realizado durante la preparación.

"Tuvimos un gran comienzo de temporada. Este partido era muy importante para poner en juego todo lo que venimos haciendo en la pretemporada. Pudimos renovar buena parte del equipo, todos sabemos cuál es la filosofía de Pablo, la entendemos y los chicos que se sumaron también. Nos estamos acoplando muy bien", expresó.

En ese sentido, remarcó la adaptación de las nuevas incorporaciones y la continuidad de una idea de juego que fue fundamental para la consagración de la temporada pasada. "Los chicos que se sumaron lo hicieron de la mejor manera, escuchando y estando a disposición del equipo. La filosofía sigue siendo la misma: el equipo por encima de todo. El trabajo defensivo sigue siendo nuestra clave para después encontrar los mejores tiros en ataque", explicó.

Por último, Chacón aseguró que el plantel mantiene intactas sus aspiraciones y que el título conseguido en la última temporada no modifica los objetivos para esta nueva edición de la Liga Nacional.

"Fue una demostración de toda la ambición que tenemos, de que no nos conformamos con lo que hicimos la temporada anterior. Estamos en una nueva temporada y hay que seguir yendo por todo".

Con una actuación individual destacada y una victoria en el partido inaugural, Chacón y Gimnasia dieron el primer paso en una temporada en la que buscarán volver a ser protagonistas.