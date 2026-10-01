Gimnasia perdió el invicto en Mar del Plata al perder con Peñarol 62-57

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia perdió este miércoles de visitante frente a Peñarol de Mar del Plata por 62-57, en su segunda presentación de la temporada regular de la Liga Nacional de Básquet.
El partido, que se jugó en el Polideportivo Islas Malvinas, tuvo el arbitraje de Oscar Brítez, Maximiliano Cáceres y Emanuel Sánchez, y los parciales por cuarto de juego, fueron los siguientes: 17-14, 30-29 y 44-35.
El conjunto dirigido por Leandro Ramella tuvo un buen comienzo y se quedó con el primer cuarto por 17 a 14. En el segundo parcial bajaron el goleo y el ritmo de juego. Gimnasia logró pasar al frente, aunque Peñarol tuvo un buen cierre para irse al descanso arriba por 30 a 29.
La paridad y la intensidad se mantuvieron durante el tercer cuarto, con bajos porcentajes de efectividad. Peñarol logró imponer su defensa sobre el cierre del parcial y, con un parcial de 14 a 6, amplió la diferencia para ingresar al último cuarto con ventaja de 44 a 35.
En el inicio del cuarto período, Gimnasia intentó reaccionar y Peñarol atravesó varios minutos sin poder convertir desde el perímetro. Después de un 1 de 19 en triples, Andrés Jaime rompió la sequía con un lanzamiento de tres puntos a falta de cuatro minutos para poner el marcador 55 a 49, informó Prensa Peñarol.
La visita volvió a acercarse y quedó a tres puntos, pero Peñarol respondió desde la defensa y logró controlar los minutos finales.
Dos tiros libres de Iván Basualdo en el cierre terminaron de asegurar el triunfo por 62 a 57, para comenzar con una victoria la Liga Nacional 2026/27.
Agustín Pérez Tapia fue el máximo anotador del conjunto marplatense con 16 puntos y 4 rebotes, mientras que el base Andrés Jaime aportó 12 puntos y 8 asistencias.
En el “Verde”, su mejor vía de gol fue el alero Martiniano Dato, autor de 15 tantos.
Gimnasia regresará en las próximas horas a Comodoro Rivadavia y volverá a jugar este domingo, cuando -a partir de las 20:30- reciba en el Socios Fundadores a La Unión de Formosa.
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Síntesis
Peñarol 62 / Gimnasia 57
Peñarol (17+13+14+18): Andrés Jaime 12, Agustín Pérez Tapia 16, Sebastián Vega 5, Franco Giorgetti 2 e Iván Basualdo 6 (fi); Al Thorton 6, Luciano Guerra 7, Ignacio Bednarek 4, Nicolás Chiaraviglio 4, Selem Safar 0 y Gonzalo Aman 0. DT: Leandro Ramella.
Gimnasia (14+15+6+22): Emiliano Toretta 5, Felipe Inyaco 6, Martiniano Dato 15, Obiajulum Okafor 2 y Carlos Rivero 8 (fi); Marcos Chacón 6, Valentín Forestier 2, Sebastián Carrasco 9, Benjamin Stevens 4 y Gino Balbo 0. DT: Pablo Favarel.
Parciales: 17-14, 30-29 y 44-35.
Arbitros: Oscar Brítez, Maximiliano Cáceres y Emanuel Sánchez.
Estadio: Polideportivo Islas Malvinas.
Foto: Prensa Peñarol.