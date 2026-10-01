El campeón de la Liga Nacional no pudo sumar su segundo éxito al perder en un partido de bajo score en Mar del Plata.

Gimnasia perdió el invicto en Mar del Plata al perder con Peñarol 62-57

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia perdió este miércoles de visitante frente a Peñarol de Mar del Plata por 62-57, en su segunda presentación de la temporada regular de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugó en el Polideportivo Islas Malvinas, tuvo el arbitraje de Oscar Brítez, Maximiliano Cáceres y Emanuel Sánchez, y los parciales por cuarto de juego, fueron los siguientes: 17-14, 30-29 y 44-35.

El conjunto dirigido por Leandro Ramella tuvo un buen comienzo y se quedó con el primer cuarto por 17 a 14. En el segundo parcial bajaron el goleo y el ritmo de juego. Gimnasia logró pasar al frente, aunque Peñarol tuvo un buen cierre para irse al descanso arriba por 30 a 29.

La paridad y la intensidad se mantuvieron durante el tercer cuarto, con bajos porcentajes de efectividad. Peñarol logró imponer su defensa sobre el cierre del parcial y, con un parcial de 14 a 6, amplió la diferencia para ingresar al último cuarto con ventaja de 44 a 35.

En el inicio del cuarto período, Gimnasia intentó reaccionar y Peñarol atravesó varios minutos sin poder convertir desde el perímetro. Después de un 1 de 19 en triples, Andrés Jaime rompió la sequía con un lanzamiento de tres puntos a falta de cuatro minutos para poner el marcador 55 a 49, informó Prensa Peñarol.

La visita volvió a acercarse y quedó a tres puntos, pero Peñarol respondió desde la defensa y logró controlar los minutos finales.

Dos tiros libres de Iván Basualdo en el cierre terminaron de asegurar el triunfo por 62 a 57, para comenzar con una victoria la Liga Nacional 2026/27.

Agustín Pérez Tapia fue el máximo anotador del conjunto marplatense con 16 puntos y 4 rebotes, mientras que el base Andrés Jaime aportó 12 puntos y 8 asistencias.

En el “Verde”, su mejor vía de gol fue el alero Martiniano Dato, autor de 15 tantos.

Gimnasia regresará en las próximas horas a Comodoro Rivadavia y volverá a jugar este domingo, cuando -a partir de las 20:30- reciba en el Socios Fundadores a La Unión de Formosa.

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Síntesis

Peñarol 62 / Gimnasia 57

Peñarol (17+13+14+18): Andrés Jaime 12, Agustín Pérez Tapia 16, Sebastián Vega 5, Franco Giorgetti 2 e Iván Basualdo 6 (fi); Al Thorton 6, Luciano Guerra 7, Ignacio Bednarek 4, Nicolás Chiaraviglio 4, Selem Safar 0 y Gonzalo Aman 0. DT: Leandro Ramella.

Gimnasia (14+15+6+22): Emiliano Toretta 5, Felipe Inyaco 6, Martiniano Dato 15, Obiajulum Okafor 2 y Carlos Rivero 8 (fi); Marcos Chacón 6, Valentín Forestier 2, Sebastián Carrasco 9, Benjamin Stevens 4 y Gino Balbo 0. DT: Pablo Favarel.

Parciales: 17-14, 30-29 y 44-35.

Arbitros: Oscar Brítez, Maximiliano Cáceres y Emanuel Sánchez.

Estadio: Polideportivo Islas Malvinas.

Foto: Prensa Peñarol.