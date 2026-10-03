Rivero: "estamos trabajando para seguir mejorando"

En la previa del partido ante La Unión de Formosa por la Liga Nacional de Básquet, Carlos Rivero, pívot de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, analizó el comienzo de la temporada y valoró el trabajo realizado durante la primera gira: "El grupo está bien. La gira fue más allá del partido que perdimos, bastante positiva. El partido contra Lanús fue bueno y contra Peñarol también tuvimos momentos buenos”.

En ese sentido, Rivero, quien en la última Ventana de la FIBA integró el plantel del seleccionado argentino, destacó el esfuerzo realizado en el último compromiso y reconoció que al equipo le costó encontrar fluidez ofensiva: “Nos costó durante todo el partido en el ataque, pero estuvimos ahí también de llevarnos el partido. Estamos trabajando para seguir mejorando y para encontrarnos en las ofensivas”.

El regreso este domingo a la noche al Socios Fundadores tendrá además un significado especial para el plantel, que volverá a jugar ante su público después de las finales ante Quimsa: “La verdad que es muy lindo estar de nuevo acá, con nuestra gente, otra vez, después de mucho tiempo. Espero que el domingo esté la cancha explotada, como siempre”, expresó el interno en declaraciones al Departamento de Prensa del club Gimnasia.