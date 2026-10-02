Gimnasia se prepara para recibir a La Unión tras una gira positiva

El plantel reanudó sus entrenamientos con miras al encuentro de este domingo. El DT Pablo Favarel analizó el arranque del campeón, como visitante, en una nueva edición de la LNB, con una victoria y una derrota. “Si bien estamos conformes, no estamos satisfechos. Pensamos que lo podríamos haber hecho mejor con Peñarol”, reconoció.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia reanudó este viernes sus entrenamientos, con vistas al partido del domingo de local ante La Unión de Formosa, por una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet.

El actual defensor del título trabajó en horas de la mañana, con la presencia de catorce jugadores. En ese contexto, se entrenaron Emiliano Toretta, Martiniano Dato, Marcos Chacón, Felipe Inyaco, Sebastián Carrasco, Carlos Rivero, Valentín Forestier, Obi Okafor, Benjamin Stevens y los juveniles Gino Balbo, Segundo Lasarte, Yoscar Dinza, Natalio Santacroce y Ciro Melo.

Además, el pívot venezolano Jesús Centeno realizó trabajos diferenciados, ya que continúa con su recuperación de la torcedura que sufrió en el tobillo izquierdo.

Luego de la práctica, el entrenador Pablo Favarel, que trabajó con todo su cuerpo técnico, dialogó con El Patagónico. El DT rosarino habló de la reciente gira que el equipo realizó en este inicio de temporada, donde se trajo un triunfo ante Lanús (92-74) y cayó de manera ajustada en Mar del Plata frente a Peñarol (62-57).

“La gira es positiva, porque tuvimos un gran partido inaugural con Lanús, donde logramos un sólido triunfo, pero con sensaciones ambiguas del partido con Peñarol, porque me parece que, tanto en ataque como en defensa, tuvimos buenos tramos y no buenos”, afirmó.

“Me parece que defendimos muy bien, menos en el cierre del partido, y en ataque, estuvimos muy trabados en el primer tiempo, confundimos los caminos. En el segundo tiempo, cuando nos pasamos la pelota, que es lo que tenemos que hacer, no tuvimos efectividad”, admitió.

Sobre el mismo tema, el también asistente técnico de la selección argentina, agregó: “si bien estamos conformes, no estamos satisfechos. Pensamos que lo podríamos haber hecho mejor con Peñarol, que nos jugaron muy físico. Ellos tuvieron la impronta y no es la idea. La impronta es que sea nuestra, así que debemos corregirla para el partido que viene”, expresó.

Y de cara al encuentro de este domingo ante La Unión, Favarel aseguró: “la impronta y el juego físico tiene que ser de nuestro lado, no reaccionar al juego que proponga el rival, sino proponer nosotros. Y después, tener más claridad en ataque, pasarnos la pelota, no forzar acciones, que no es nuestra identidad. Y en defensa, no regalar cosas y ser lo más sólidos posible”, aseguró.

“Con el equipo hablamos en que la defensa del partido con Peñarol nos permitió ser competitivos, teniendo una mala noche ofensiva. Igualmente, aunque no tengamos una buena noche ofensiva, y los porcentajes no estén de nuestro lado, tenemos que hacer lo posible para ganar. Y lo posible para ganar era defender mejor el cierre, que es lo que no hicimos”, confesó.

En otra parte de la nota, Favarel también se refirió a la actuación que tuvieron los jugadores nuevos que se sumaron en esta temporada.

“Les va a llevar su tiempo. Yo los estoy conociendo y ellos a mí. Una cosa son los entrenamientos y otra son los partidos, y otra cosa son las situaciones bajo presión. Es un proceso, no quiero acelerarlo tampoco. Estamos entre todos tratando de generar química y conocernos lo más rápido posible”, admitió.

En cuanto al trabajo que queda de cara al juego del domingo, Favarel dijo: “mañana volvemos a entrenar a la mañana, el domingo también venimos para hacer el pre juego y ya prepararnos para el partido de la noche”.

Con respecto a cómo se imagina el marco que tendrá el Socios Fundadores, el DT manifestó: “va a estar explotado. La verdad que será una noche para celebrar, para volver a ver al equipo después de lo que consiguió el torneo pasado, aparte de todas las refacciones que se están haciendo en el estadio. La dirigencia estuvo trabajando duramente junto con Juan Torres día y noche, de sol a sol, para dejar al Socios más lindo de lo que ya estaba. Así que estoy muy contento de ver ese progreso en el club”.

Finalmente, el entrenador también se refirió a la recuperación de Jesús Centeno, quien realiza trabajos diferenciados. “Centeno viene mejor. Ayer cumplió tres semanas de su torcedura en Chile. Su diagnóstico era de cuatro a seis semanas, así que vamos a ver si, con viento a favor, llega a la próxima gira, que es en Buenos Aires, Chivilcoy y Junín”, aseveró.

Y sobre la llegada del pívot senegalés Amar Sylla, el coach sostuvo: “ese es un tema que lo seguimos impulsando lo máximo posible, pero no tenemos novedades, de momento”.