La joven fue atacada cuando regresaba a su casa en La Calera, Córdoba. La asistió un vecino, quien la trasladó al hospital y logró salvarle la vida.

Una chica de 16 años fingió estar muerta para sobrevivir a un intento de femicidio

Una adolescente de 16 años fue atacada frente a su casa en La Calera, Córdoba. En medio de la brutal agresión, tomó una decisión desesperada para intentar sobrevivir: fingió estar muerta. El agresor dejó de golpearla y escapó del lugar.

Poco después, un chico de 17 años fue detenido en la misma localidad y quedó imputado. Permanece alojado en el Complejo Esperanza, mientras la Justicia avanza con la investigación para esclarecer las circunstancias del ataque.

Todo ocurrió en el barrio Los Filtros. Según la denuncia, la víctima regresaba a su casa cuando fue sorprendida por el acusado, quien la golpeó y la hirió con un arma blanca.

La víctima recibió ayuda de un vecino. “Fui a buscar mi auto, una toalla y la llevamos al hospital porque se estaba desangrando en el piso”, contó Adrián, el hombre que la asistió, a medios locales.

Según relató, la adolescente perdió el conocimiento durante el traslado. Una vez en el centro de salud, logró estabilizarse. La víctima continúa recuperándose y todavía no volvió al colegio.

Su mamá Romina contó que su hija quedó afectada por el ataque y que comenzará un tratamiento psicológico.

La mujer también aclaró que la adolescente y el acusado no tenían una relación sentimental. “El vínculo es de vecinos”, explicó. Además, aclaró que ambos se habían contactado una vez por Instagram a través de un amigo en común, pero hace varios meses que no interactuaban.

La familia de la víctima pidió medidas de protección y que se modificara la calificación legal del hecho.

El abogado de la familia, Ezequiel Vicente, explicó que el adolescente estaba imputado inicialmente por agresiones graves. Luego, a pedido de la querella, la causa pasó a investigarse como homicidio doblemente agravado por alevosía y por violencia de género, en grado de tentativa, además de violación de domicilio.

Los familiares, amigos y vecinos de la adolescente realizaron una movilización el miércoles en La Calera para reclamar justicia y acompañar a la víctima.

“Estamos consternados, con miedo y sin poder dormir”, subrayó la madre de la víctima, que continúa en recuperación.