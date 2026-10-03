Néstor Girolami se quedó con una atípica clasificación

Marcó el mejor tiempo en la Q1, y ante la suspensión de la Q2 por lluvia torrencial, logró la pole de la carrera 1 del TCR South America en Misiones.

Néstor Girolami fue el más rápido de la clasificación del TCR South America en el autódromo Rosamonte de Posadas, escenario de la octava fecha de la temporada. El argentino marcó el mejor tiempo en la Q1 y, ante la suspensión de la Q2 por una lluvia torrencial, se quedó con la pole de la carrera 1 que se disputará este domingo desde las 10 am.

El piloto de Hyundai MSA consiguió un crono de 1:34.063 y superó a Raphael Reis por 0.267 segundos, y a su compañero de equipo, Gabryel Romano, por 0.460. Detrás de los tres primeros completaron los primeros puestos Joaquín Cafaro, Camilo Trappa, Leonel Pernía, Juan Manuel Casella, Enzo Gianfratti, Fabián Yannantuoni y Fabricio Pezzini.

La atípica clasificación se dio por la imposibilidad de finalizar la segunda tanda. Por razones de seguridad en pista, la misma fue cancelada al minuto de su inicio y no pudo reanudarse. Aplicando el artículo 122 e del reglamento deportivo de Bradesco TCR South America, las grillas serán ordenadas por los resultados de la Q1.

De esta manera, la primera fila de la primera carrera será con Néstor Girolami y Rapha Reis y la segunda, que comenzará desde las 13, tendrá a los dos Lynk & Co de Paladini Racing con Fabricio Pezzini y Fabián Yanantuoni que clasificaron décimo y noveno, respectivamente.

Trappa, Romano y Nicolás Fuca deberán retroceder doce posiciones cada uno en el ordenamiento de la competencia matinal porque todos hicieron cambio de motor con respecto a la etapa de Concordia (Entre Rios, Argentina).

La actividad en Posadas continuará este domingo con las dos carreras donde se pronostica buen tiempo y sin lluvias.

DECLARACIONES

“Una gran clasificación, sabíamos que la tormenta iba a llegar en cualquier momento. En la Q1 fuimos a buscar una buena vuelta porque había chances de que pase lo que terminó sucediendo con la Q2. Ibamos muy parejos con Leo (Pernía) pero justo antes de terminar la vuelta salió la bandera roja. De todas formas el trabajo de hoy fue muy bueno y estuvimos bien competitivos. Asi que esperemos tener una buena carrera 1 y 2” (Néstor Girolami).

CLASIFICACION Q1 - FINAL

1. Néstor Girolami 1:34.063

2. Raphael Reis +0.267

3. Gabryel Romano +0.460

4. Joaquín Cafaro +0.489

5. Camilo Trappa +0.548

6. Leonel Pernía +0.571

7. Juan M. Casella +0.616

8. Enzo Gianfratti +0.662

9. Fabián Yannantuoni +0.679

10. Fabricio Pezzini +0.942

11. Tiago Pernía +1.089

12. Juan Ángel Rosso +1.173

13. Carlos Okulovich +1.558

14. Gabriel Moura +1.591

15. Bruno Massa +1.653

16. Adrián Chiriano +1.761

17. Nicolás Fuca +1.765

18. Enrique Maglione +2.191

19. Sebastián Quirno +3.605