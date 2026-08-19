Los clubes que jugarán el Regional tendrán apoyo de Comodoro Deportes

Integrantes del ente autárquico, miembros de la Liga Oficial de Fútbol y dirigentes de CAI, Huracán, Jorge Newbery y Rada Tilly, se reunieron para trabajar en conjunto en cuestiones ligadas a la logística e infraestructura para afrontar el certamen nacional.

El presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, se reunió con dirigentes de la Liga Oficial de Fútbol y con los representantes de los clubes que, a partir del domingo 30 de agosto, jugarán el Torneo Regional 2026, competencia que organiza el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Las instituciones locales que participarán en la Zona 5 de la Región Patagonia serán CAI, Huracán, Jorge Newbery y Rada Tilly, quienes se enfrentarán en un cuadrangular que dará a dos equipos clasificados para la siguiente instancia.

Participaron de la reunión, Héctor Millar (presidente de la Liga de Fútbol), José Luis Alcaín, Antonio Guevara (Liga de Fútbol), Sixto Peralta (CAI), Andrea Ruiz (Huracán), Diego Orquera (Newbery) y Orlando Portalau (Rada Tilly).

Sobre el encuentro, Millar indicó que “es un desafío más de la mano del Ente Comodoro Deportes, aportando material significativo en cuanto a infraestructura para que se pueda llevar adelante el Torneo Regional, en este caso con cuatro equipos de la Liga de Fútbol de Comodoro. Esperamos los mejores augurios para cada una de las instituciones, y es muy importante poder contar con el acompañamiento del Municipio, a través de Comodoro Deportes”.

Y valoró el trabajo en conjunto: “Que encuentre el fútbol de Comodoro el trabajo en la unidad de parte de todos los que tenemos la responsabilidad, la verdad que es lo más importante que tenemos que llevar, en pos de lo mejor para cada una de las instituciones y el fútbol de Comodoro”.

Para concluir, el máximo referente de la Liga de Fútbol se refirió a las posibilidades deportivas para el Torneo Regional: “Hemos llegado a muchas finales y lamentablemente quedamos en la puerta. No tenemos dudas del potencial que tiene Comodoro con cada uno de los clubes que lo va a representar y esperemos que nos acompañe la suerte para darle un fútbol mejor a la ciudad y una mayor participación en la instancia nacional”.

Foto: Prensa Comodoro Deportes.