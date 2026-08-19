La definición se desarrollará desde este miércoles hasta el domingo en el Socios Fundadores del club Gimnasia y Esgrima.

El Apertura define los campeones en Liga Próximo y Juveniles masculino

La Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet continuará esta semana con la definición del torneo Apertura 2026 y en ese contexto, se estarán jugando en el Socios Fundadores los Final Four de la categoría Liga Próximo y Juveniles, en ambos casos de la rama masculina.

Este miércoles desde las 20 se enfrentarán Náutico Rada Tilly y La Fede Deportiva y luego, jugarán el local Gimnasia “Verde” y Petroquímica, por la LP.

El viernes, mientras tanto, se disputará el partido por el tercer puesto y luego la final.

Siguiendo con la acción, el sábado, también el mismo escenario de juego, se disputará el Final Four de Juveniles.

Desde las 17:30, La Fede “Bordó” se medirá ante Náutico y luego, Gimnasia “Verde” se las verá con La Fede “Blanco.

El domingo, mientras tanto, tendrá lugar el encuentro por el tercer lugar y a continuación la final.

Programa

MIERCOLES 19

En el Socios Fundadores – Semifinal

20:00 Liga Próximo (M): Náutico Rada Tilly vs La Fede Deportiva. Arbitros: Leandro Aguirre, Jorge Alarcón y Rodrigo Alvarez. CT: Juan Carlos Pérez.

21:30 Liga Próximo (M): Gimnasia “Verde” vs Petroquímica. Arbitros: Facundo Iza, Mario Contrera y Marcia Carrizo. CT: Agustina Hernández.

VIERNES 21

En el Socios Fundadores - Final

20:00 Liga Próximo (M): 3er. Puesto / Perdedor Semifinal 1 vs Perdedor Semifinal 2.

21:30 Liga Próximo (M): 1er. Puesto / Gdor. Semifinal 2 vs. Gdor. Semifinal 1.

SABADO 22

En el Socios Fundadores - Semifinal

17:30 Juveniles (M): La Fede “Bordo” vs Náutico Rada Tilly.

19:00 Juveniles (M): Gimnasia “Verde” vs La Fede “Blanco”.

DOMINGO 23

En el Socios Fundadores - Final

17:30 Juveniles (M): 3er. Puesto / Perdedor Semifinal 1 vs Perdedor Semifinal 2.

19:00 Juveniles (M): 1er. Puesto / Gdor. Semifinal 2 vs Gdor. Semifinal 1.