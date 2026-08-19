Tiro con Arco: Gabriel Rivas es subcampeón nacional de Sala

El deportista comodorense, del club Petroquímica, tuvo una destacada actuación en la Final Nacional que se desarrolló en General Pico, La Pampa.

El último fin de semana se disputó la Final Nacional de Sala 2026 en las instalaciones del Club Independiente de General Pico, con la organización de Flechas Pampa y la participación de más de 300 arqueros de todo el país.

El Club Social y Deportivo Petroquímica tuvo una actuación sobresaliente, con Gabriel Rivas alcanzando el subcampeonato nacional y Gonzalo Santa María finalizó en el cuarto puesto.

En la modalidad Tradicional Masculino Senior, Rivas había comenzado el sábado con una gran clasificación, ubicándose 3º. Después, el domingo, en la instancia eliminatoria, superó en cuartos de final a Mariano Otero, del CUDA (Club Universitario de Arquería), para luego protagonizar una enorme semifinal frente al experimentado Lucio Saldivia, ex mundialista representante de Rosario, a quien logró vencer para meterse en la gran final.

En la definición, Gabriel Rivas se enfrentó a Gonzalo Seffino, de Rosario, en un duelo muy disputado y de enorme nivel. Finalmente, Seffino se quedó con la victoria y Gabriel obtuvo un valioso subcampeonato nacional.

SANTAMARIA, ENTRE

LOS CUATRO MEJORES

En Recurvo Sub 18, Gonzalo Santamaría también había tenido una excelente clasificación el sábado, finalizando 5º. Luego en cuartos de final logró una importante victoria frente a Juan Martín Gómez Festa (CUDA), avanzando a semifinales.

Allí se enfrentó a Gabriel Tonina, de Chajarí, Entre Ríos, quien el día anterior había establecido el récord nacional de la categoría con 573 puntos. En un encuentro muy ajustado, Santamaría quedó a muy poco de alcanzar la final. En la disputa por la medalla de bronce, volvió a protagonizar un duelo cerrado frente a Fabricio Williams, pero finalmente cayó por apenas 2 puntos, logrando un excelente 4º puesto nacional.

El subcampeonato de Gabriel Rivas y el cuarto puesto de Gonzalo Santamaría coronaron un gran fin de semana para el Club Petroquímica Tiro con Arco, demostrando el crecimiento y el nivel competitivo de sus arqueros. Dos actuaciones que dejan a Petroquímica y a Comodoro Rivadavia nuevamente entre los protagonistas de una competencia nacional de primer nivel.

El Club Petroquímica Tiro con Arco felicita a Gabriel Rivas y a Gonzalo Santamaría por representar los colores de la institución con enorme nivel y compromiso. Asimismo, agradece a Comodoro Deportes por estar siempre presente junto al gran crecimiento de “Petro”, que sigue dejando su huella en el tiro con arco argentino.