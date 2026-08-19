Marcos Fernández, Javier Gaitán y Pritchard lideran en el FBI

Fueron los ganadores del segundo torneo de la popular disciplina que se desarrolló el sábado en el Círculo de Caza Mayor “General Lagos” .

Durante una soleada y apacible mañana y tarde del último sábado, en un marco que superó las 17 participaciones totales, el Círculo de Caza Mayor “General Lagos” continuó con la serie de torneos de la popular disciplina FBI. Esta vez el torneo denominado “El Nuevo Coyote Pesca” coincidió con el tercer evento de la modalidad mencionada.

Con cuarenta disparos totales distribuidos en 8 series despertaba la curiosidad sobre quién de los participantes se iba a mantener mejor con el correr de las fechas. La categoría de Pistolas fue dividida en dos: Miras Abiertas y Holográficas (Optics) donde a esta última concurrieron cuatro participantes a diferencia de la primera fecha mucho más concurrida. Seguramente el torneo de Quilmes se llevó a varios asiduos deportistas locales como Jorge Alí, Alejandro Lucero, Cristian Marrero y María Paz que representaron al Círculo de Caza muy bien ante los mejores exponentes del país.

De todos los deportistas, solo uno de ellos logró los 40 impactos en los blancos. Marcos Fernández lo hizo en la categoría de pistola con miras abiertas, lo cual es más que meritorio. Esto definió sin desempate los resultados finales en dicha categoría.

La categoría que más deportistas agrupó fue la de miras abiertas, donde Fernández fue imbatible con sus 40 impactos. También de excelente participación le siguieron Sergio Carreño y José Barbetta, ambos con 39 impactos. Fue muy meritorio lo de Barbetta por cuanto se encontraba en recuperación de una fractura de su mano izquierda. Un poco más atrás con 38 impactos se ubicó Enrique Pritchard, seguido de Erito Dos Santos con 36, Aldo Chinni, también con 36, Darío Vázquez con 35, Franco Rivero con 34, Diego Kraser 29 y Matías Fernández finalizando con 17 impactos totales.

Por el lado de las pistolas con miras holográficas solo Javier Gaitán se llevó los laureles con 39 impactos, seguido muy de cerca por Luis Martínez con 38. Un poco más atrás se ubicaron Jorge Altuna y Carlos Relly con 37 y 36 impactos respectivamente.

Por el lado de los revólveres la participación no fue tan abundante pero igual se vieron lindos ejemplares de Smith & Wesson, Manurhin y Taurus.

Enrique Pritchard obtuvo 39 impactos, posición que se definió su favor por sobre los 34 impactos de Jorge Altuna. Un poco más atrás se ubicó con 32 impactos, Javier Gaitán con un revolver que esta vez funcionó excelentemente. Seguramente en la próxima fecha será aún más competitivo.

Así fue como esta vieja modalidad de los agentes del FBI ahora se transformó en una disciplina civil de alta competencia pero apta para todos los legales tenedores de pistolas semiautomáticas y revólveres de grueso calibre.

De esta manera el Círculo de Caza vuelve al ruedo con el FBI con una serie de torneos 2026, ampliando el espectro deportivo del tiro comodorense que podrá participar en esta popular disciplina que ha llegado para quedarse.

POSICIONES FINALES DEL 2º TORNEO FBI 2026

DIVISION PISTOLA MIRAS ABIERTAS

Marcos Fernández 40 impactos / 181 puntos

Sergio Carreño 39 / 169

José Barbetta 39/167

Enrique Pritchard 38 / 173

Erito Dos Santos 36/165

Aldo Chinni 36/163

Darío Vázquez 35/147

Franco Rivero 34 /143

Diego Kraser 29/104

10.Matías Fernández 17/55

DIVISION PISTOLA MIRAS HOLOGRAFICAS(Optics)

Javier Gaitán 40 / 178

Luis Martínez 38 / 179

Jorge Altuna 37/172

Carlos Relly 36 / 156

DIVISION REVOLVER

Enrique Pritchard 39 impactos / 184 puntos

Jorge Altuna 34 / 145

Javier Gaitán 32 / 132

RANKING A TRES FECHAS

Pistola, Miras Abiertas

Fernández 114 impactos, Pritchard 113, Carreño 113, Rivero 112, Barbetta 111, Vázquez 105, Purtscher 76, Dos Santos 73, Chinni 73, Kraser 64, Fernández 40, Lecumberri 34, Ortíz 30, Curi 27, Cusumano 22, Nadini 12, Schemeisser 6, Lucero 3.

Pistola Optics

Martínez 118 impactos, Relly 110, Gaitán 77, J. Altuna 72, J.L. Altuna 40

Revólver

Pritchard 116 impactos, J. Altuna 64, Gaitán 62, Lecumberri 25, Curi 20, Nadini 0.