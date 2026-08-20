El TCR llega al "Oscar Cabalén"

La categoría sudamericana correrá este fin de semana la sexta fecha de su temporada en el autódromo cordobés.

El TCR South America se prepara para disputar este fin de semana la sexta fecha de su temporada 2026 en el autódromo Oscar Cabalén, en Villa Parque Santa Ana, Córdoba. El escenario cordobés, que volverá a recibir a la categoría luego de dos años, marcará un nuevo capítulo de un campeonato que ingresa en su segunda mitad.

Este sábado y domingo, Bradesco TCR South America volverá a acelerar sobre uno de los circuitos más tradicionales Argentina. Con su trazado técnico, sectores de alta velocidad y curvas que exigen precisión y compromiso, el Oscar Cabalén representa un desafío particular para pilotos y equipos.

En lo que respecta al campeonato, Leonel Pernía encabeza el campeonato de pilotos con 265 puntos, consolidándose como el principal referente de la temporada hasta el momento. El brasileño Raphael Reis ocupa el segundo lugar con 227 puntos, mientras que Pedro Cardoso completa el podio del campeonato con 194 unidades En la cuarta posición aparece Néstor Girolami, con 174 puntos, apenas uno por encima de Camilo Trappa, que suma 173.

El campeonato de equipos tiene en la primera posición a Honda Racing, estructura que tiene como principales referentes a Leonel Pernía, Tiago Pernía y Nelson Piquet Jr. En el segundo lugar aparece W2 Pro GP, que tiene entre sus filas a Raphael Reis y Erick Schotten, que estará ausente esta fecha. El tercer puesto corresponde a G Racing Motorsport, el cuarto a Hyundai MSA y el top 5 lo completo el Paladini Racing.

La Copa Trophy tiene a Adrián Chiriano como principal referente del campeonato con 123 unidades. El urguayo Enrique Maglione es el que le disputa el título y hoy suma 66 puntos cuando restan 5 fechas y la última que contará con puntaje especial. A su vez, la Copa Junior tiene a Camilo Trappa como líder con 92, seguido por el uruguayo Joaquín Cafaro con 77, que en Córdoba estrenará un Hyundai Elantra N TCR.

La categoría llega a Córdoba después de una primera parte de temporada en tierras brasileñas y con la particularidad que solo un piloto pudo repetir triunfo. La actividad comenzará este viernes con los entrenamientos, mientras que el sábado se desarrollará la clasificación que determinará las posiciones de partida de las dos competencias del domingo.

INSCRIPTOS

W2 Pro GP – CUPRA León VZ

#77 Raphael Reis (BRA)

TBC

Cobra Racing Team – Audi RS3 LMS Gen2

#86 Gabriel Moura (BRA) (J)

TBC

G Racing Motorsport – Cupra León VZ

#19 Enzo Gianfratti (BRA)

#20 Bruno Massa (BRA) (J)

TBC

Honda Racing – Honda Civic Type R FL5 TCR

#33 Nelson Piquet Jr. (BRA)

#85 Tiago Pernía (ARG)

#1 Leonel Pernía (ARG)

#88 Adrián Chiriano (ARG)*

Paladini Racing – Lynk & Co. 03 TCR

#16 Juan Ángel Rosso (ARG)

#5 Fabián Yannantuoni (ARG)

#3 Nicolás Fuca (ARG) (J)

#9 Fabricio Pezzini (ARG)

Hyundai MSA – Hyundai Elantra N TCR

#55 Gabryel Romano (BRA) (J)

#27 Camilo Trappa (ARG) (J)

#29 Néstor Girolami (ARG)

Uruguay Racing Team – Peugeot 308 GTI TCR/Hyundai Elantra N TCR

#60 Juan Manuel Casella (URU)

#8 Joaquín Cafaro (URU) (J)

#15 Enrique Maglione (URU)

TBC

* Trophy

(J) Junior