Comienza el curso oficial de la Confederación Argentina de Judo

A partir de este viernes, el maestro IX Dan Miguel Ángel Russo, miembro del Consejo de Maestros de la Confederación Argentina de Judo (CAJ), con la colaboración de Marcela Montes, brinda un curso oficial de judo en el Club Ingeniero Luis A. Huergo, destinado a profesores, alumnos graduados y deportistas.

El maestro IX Dan Miguel Ángel Russo es el encargado de la capacitación, hasta este lunes.

En la previa de la capacitación, que durará hasta el lunes 17 de agosto, el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, recibió al maestro IX Dan Miguel Ángel Russo (Confederación Argentina de Judo), Marcela Montes (oficial de la Dirección Deportiva de la CAJ), Ramiro Ruiz (Asociación de Judo de Chubut) y Nadia Bravo (coordinadora de judo).

“Vengo en representación de la Confederación a dictar un curso de capacitación para profesores, competidores y alumnos. Y, a su vez, vine a hacer un taller de graduación para ascender al grado inmediato superior a los cinturones negros que se presenten a trabajar”, inició Russo.

Y desarrolló que “vamos a estar trabajando durante cuatro días, esto fue una invitación de Ramiro Ruiz, quien es el presidente de la Asociación de Judo de Chubut, con el apoyo de Comodoro Deportes, al cual le agradecemos mucho en nombre del presidente de la Confederación, el maestro Oscar Cassinerio”.

En torno al objetivo de la capacitación, el referente de la CAJ detalló que “en primer lugar, es brindar toda la parte docente metodológica de lo que son las bases de enseñanza del judo, el trabajo en los niños. Luego viene la parte formativa competitiva para los sub 15, cadetes, junior y danes (cinturones negros), vamos a traer el nivel que trabajamos a nivel nacional para que la provincia crezca, con algunos trabajos que se están realizando a nivel internacional”.

En ese sentido, dijo que “estamos aggiornados con todo lo que es entrenamiento y todo lo que son técnicas modernas de competición, y trataremos de dejar en la provincia una semillita que germine para que crezca como lo está haciendo”.

Por último, valoró el trabajo que se realiza en Chubut: “En poquito tiempo la provincia ha mostrado un crecimiento exponencial, ya que en el último torneo en Carlos Paz obtuvieron muy buenos resultados, se está trabajando bien en la provincia y me alegro mucho que Hernán Martínez y Comodoro Deportes estén colaborando con los dirigentes”.

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Cronograma (Club Huergo)

Viernes

- 20:00 a 22:00 Judo base.

Sábado

- 10:00 a 12:00 Judo base, metodología de la enseñanza.

- 19:00 a 21:30 Técnicas competitivas, Tachi waza.

Domingo

- 10:00 a 12:00 Técnicas competitivas, Ne waza.

- 18:00 a 21:00 100 técnicas, Nage no Kata.

Lunes

- 10:00 a 13:00 Nage no Kata, Katame no Kata.

- 18:00 a 22:00 Katame no Kata, Goshin Jutsu no Kata.