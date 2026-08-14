Todo listo para la 11ª edición del CFC

En el acto encabezado por el intendente Othar Macharashvili, se presentó oficialmente en el Hotel Deportivo la nueva edición del Comodoro Fight Club. El gran evento de kickboxing será este sábado en el Municipal 1, con la pelea profesional entre la comodorense Florencia Lemos y la bonaerense Johana Alonso, más una importante cartelera amateur y semi-pro.

Con organización de CFC Producciones, fiscalización WKC y el acompañamiento de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia a través del Ente Comodoro Deportes, este sábado 15 de agosto el Gimnasio Municipal Nº1 será escenario de una nueva velada de kickboxing, el CFC11 (undécima edición del Comodoro Fight Club).

Las puertas abrirán a las 15:00 para una fiesta del kickboxing regional que tendrá una amplia cartelera amateur y semipro, para concluir por la noche con una velada principal que iniciará a las 21:00, con trece peleas de alto calibre que cerrarán con el fondo profesional entre Florencia Lemos (Dojo Samurai CR) y Johana Alonso (Etakki Dojo Bs. As.)

En el acto de presentación oficial estuvieron presentes el intendente Othar Macharashvili, el presidente de Comodoro Deportes Hernán Martínez, los organizadores Darío Achaval (director Patagónico WKN-WKC-KBox Latino) y Leandro Moreno (Promotor CFC Producciones), además de las peleadoras profesionales, entrenadores y luchadores de diversas escuelas.

“Cada vez que llegan estos momentos es una alegría enorme. Ha crecido muchísimo el kickboxing y hoy se ve reflejado en la cartelera que tenemos. La única manera de crecer en los deportes de contacto es hacerlo bien, también agradecer a Hernán y Othar que desde un primer momento nos acompañan y son parte de este gran equipo que lleva más de 20 años trabajando”, expresó el referente patagónico Darío Achaval.

Luego, el promotor Leandro Moreno agradeció: “A Othar, Hernán, Martín y todo el equipo que tienen detrás. Mucho trabajo y comunicación para mañana tener un evento lindo y ordenado, como se merecen los peleadores, su familia y como merece este deporte. Los invitamos a todos. Vamos a abrir las puertas a las 15:00 en el Municipal Nº1. No se pierdan este verdadero show”.

Por su parte, el titular de Comodoro Deportes, señaló: “Me enorgullece mucho estar presentando otra velada de estos grandes locos como son Darío y Leo, que han tomado un compromiso por la actividad deportiva y un desafío muy grandes, en tiempos difíciles que corren. A las instituciones locales, a la gente de afuera gracias por llegar a nuestra ciudad. Como verán amamos y respiramos deporte, lo hacemos de forma seria todos en conjunto, el Estado, los dirigentes y deportistas”.

Finalmente, el intendente Othar Macharashvili, expresó: “Quiero destacar el desarrollo de la Liga Patagónica, que estos dos grandes locos nos convencieron de realizar. Hoy son seis años haciéndola ininterrumpidamente, una Liga formativa que fue dando frutos, con instituciones trabajando de forma muy profesional”.

“El deporte lo tomamos como formador de ciudadanos, en estos tiempos difíciles. Los entrenadores forman a jóvenes para enfrentar dificultades, exigencias. Eso es la vida misma. Y por eso vamos a seguir ayudando en la medida de lo posible. Los momentos difíciles los estamos afrontando gracias a todos ustedes, a la ciudadanía, al deporte en su conjunto. Esto se hace con recursos propios, por eso estoy orgulloso del equipo que tenemos con Hernán y todo Comodoro Deportes. Y esta gran familia del deporte. Felicito a los deportistas, esperamos tener pronto el comedor en este Hotel Deportivo, y todo eso es inversión para nosotros y para quienes nos visitan. El deporte es una política de Estado, que hace mejor a las personas y la sociedad. Nos vemos en el evento y a disfrutarlo”, concluyó el intendente de Comodoro Rivadavia.

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Cartelera

Sábado 15 (Gimnasio Municipal 1)

Defensa del título LPAF (Cat. Hasta 84,500kg.)

1- Valentino Aurelio (Team Araneda CR) vs. Gonzalo Ramos* (Chino Team CO)

*Actual campeón

Combates Pro-Am

2- Lucas Mansilla (Team Ares CO) vs. Luciano Gutiérrez (Gregorianos RW)-Cat. 78,500kg.

3- Braian Silvera (Team Ares CO) vs. Martín Quintana (Team Wolf CR) – Cat. 69,500kg.

4- Guido Beltrán (Chino Team CO) vs. Tomás Llancaleo (GFC CR) – Cat. 75,500kg.

5- Agustina Barboza (Barak Gym TW) vs. Aldana Bobadilla (Team Wolf CR) – Cat. 60,500kg.

Título LPAF WKC Juv. Pro-Am

6- Manuel Fuentes (Dojo Samurai CR) vs. Bruno Lemos (Muñoz Fight Club CR) – Cat. 59kg.

7- Denis Pérez (Barak Gym TW) vs. Kevin Geréz (Dojo Samurai CR) – Cat. Libre

8- Agustín Nolasco (Cobra Team CO) vs. Lautaro Bobadilla (Team Wolf CR)

Título de la Liga Patagónica Amateur y Formativa WKC Mod. K-1

9- Luciano Robles (Team Balboa CR) vs. Jefferson Díaz (Dojo Samurai CR) – Cat. 57,500kg.

10- Lautaro Paniagua (Muñoz Fight Club CR) vs. Eliseo Quintana (Team Wolf CR) –Cat. 62kg.

Cinto Rihen Pro-Am

11- Hernán Marín (Barak TW) vs. Agustín Robles (Team Balboa CR) – Cat. 57,500kg.

Defensa Título Patagónico K-Box Pro-Am

12- Eric Villa (GFC CR) vs. Maximiliano Breitenbucher (Team Balboa CR) – Cat. 66,500kg.

Combate Profesional – Cinto CFC Profesional

13- Johana Alonso (Etakki Dojo Bs. As.) vs. Florencia Lemos (Dojo Samurai CR)