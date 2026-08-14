Se juega la segunda fecha del Ascenso

Seis partidos se disputan este sábado y uno el lunes.

Se juega este sábado el grueso de la segunda fecha del torneo Zonal B Clausura de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, que se completará el lunes con el encuentro que animarán Tiro Federal y Manantiales Behr de Ciudadela.

En la zona A, Deportivo Roca, que debutó con una victoria, visitará desde las 16:00 a Camioneros Patagónicos, el campeón invicto del Apertura que arrancó este certamen cayendo ante Nueva Generación. Una hora antes, chocarán dos que vienen de perder: Talleres Juniors y Ferrocarril del Estado.

En la zona B se desarrollarán los tres compromisos a partir de las 15:00. Nueva Generación, que viene de dar el golpe ante Camioneros, recibirá a Oeste Juniors. También jugarán Stella Maris-Caleta Córdova y Universitario-Florentino Ameghino, mientras que en el interzonal se medirán San Martín y Comodoro FC, desde las 15:00.

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Programa 2ª fecha

ZONA A

Sábado

- 15:00 Talleres Juniors vs Ferrocarril del Estado. Arbitro: Guillermo Díaz.

- 16:00 Camioneros Patagónicos vs Deportivo Roca. Arbitro: Sergio Navarrete.

Lunes

- 15:00 Tiro Federal vs Manantiales Behr de Ciudadela. Arbitro: Pablo Aguirre.

ZONA B (SABADO A LAS 15:00)

- Stella Maris vs Caleta Córdova. Arbitro: Brian Jerosimich.

- Universitario vs Florentino Ameghino. Arbitro: Luis Marcial.

- Nueva Generación vs Oeste Juniors. Arbitro: Cristian Ontiveros.

INTERZONAL (SABADO A LAS 15:00)

- San Martín vs Comodoro FC. Arbitro: Víctor Velarde.