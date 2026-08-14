Andrea Mutura brilló en Chile y planifica su segunda competencia internacional

A principios de este mes, la fisicoculturista se trajo cuatro medallas de oro de la competencia “Grizzly Battle II - NPC Chile”, y en octubre volverá al país vecino para participar en el certamen denominado “Felipe Fierro Classic Pro Qualifer”.

Luego de sufrir un importante robo en su casa, que puso en duda su primera participación en Santiago de Chile, Andrea Mutura sonrió en la capital trasandina y se colgó cuatro medallas de oro en la competencia de fisicoculturismo “Grizzly Battle II - NPC Chile”, ganando las categorías Máster +45, Máster +50 y en Open, donde también venció a todas las ganadoras.

“Lo del robo queda como un mal recuerdo, ahora estoy súper feliz de poder lograrlo, de trabajar para ir al torneo de Chile, en el cual me fue muy bien porque traje cuatro medallas para Comodoro, fui la única argentina y me siento orgullosa de poder haber ido, trabajé para eso y dejé a Comodoro en lo más alto”, comenzó la deportista.

Y añadió que “es una satisfacción y orgullo, vengo trabajando duro, hago lo que me gusta con pasión y amor, para mí no es un sacrificio porque deja de serlo cuando uno hace las cosas con amor, te gusta y le ponés pasión, es un mérito muy grande y estoy muy feliz, emocionada y orgullosa de todo lo que hemos logrado, porque esto es en conjunto con toda la gente que me apoya día a día”.

En ese sentido, al momento de agradecer, Mutura valoró el acompañamiento de Comodoro Deportes y Hernán Martínez: “Con Hernán voy a estar siempre agradecida porque nunca me soltó la mano con lo que pasó, siempre estuvo, me llamó y me dijo que no afloje, lo hicimos y lo logramos”.

Y destacó el apoyo de la comunidad: “La gente es muy solidaria, te acompaña y es empática, me escribía gente que no conocía y me compraban números de rifa, eso es un montón, se portaron muy bien y estos logros también son para ellos, fue cerrar con un broche de oro esta primera vuelta”.

Tras el exitoso debut fuera del país, la fisicoculturista volverá a la capital chilena en octubre para competir en el certamen “Felipe Fierro Classic Pro Qualifer”, organizado por uno de los máximos exponentes latinos de la disciplina.

“Ya me animé ir a un torneo a otro país, fue mi primera vez, y ahora estoy trabajando duro para mejorar lo que tengo que mejorar e ir a un torneo de Felipe Fierro en Chile, en donde estarán muchos atletas, me pone feliz compartir escenario con atletas de muy buen nivel y categoría”, indicó.

Sobre las expectativas para el siguiente torneo, Mutura remarcó que “siempre es difícil, uno va a superarse, uno se prepara y pone el cuerpo y la sangre, pero los jueces son los que mandan y uno tiene que respetar eso. Siempre trato de dar un paso más para mejorar y después se verá cuál es el resultado, pero mi premio es poder estar compitiendo, siempre buscando algo mejor”.