Plantel femenino de Caleta Olivia disputará Torneo Federal Amateur

La Municipalidad de Caleta Olivia acompañó la presentación del plantel femenino de Primera División del Club Talleres, que por primera vez intervendrá en el Torneo Federal Amateur.

En la rueda de prensa ofrecida el jueves, estuvopresente el secretario de Cultura, Deportes y Juventud, David Jones, quien destacó el crecimiento que viene teniendo el fútbol femenino en la ciudad y ratificó el acompañamiento del Municipio a las deportistas y a las instituciones que impulsan esta disciplina.

“Es un desafío importante para ellas. Están muy entusiasmadas y con mucha ansiedad porque quedan pocas semanas para el debut, que será en Río Mayo”, expresó Jones, remarcando además la importancia de que las jugadoras puedan disfrutar y vivir esta experiencia más allá de los nervios propios de una competencia de estas características.

El funcionario señaló que esta participación representa una oportunidad para que las integrantes del plantel no solo defiendan los colores de Talleres, sino que también representen a toda Caleta Olivia. En este sentido, convocó a la comunidad a acompañar al equipo durante esta instancia histórica.

El debut está previsto para el 30 de agosto en Río Mayo, mientras que el partido de vuelta se disputará durante septiembre en la cancha del Club Talleres de Caleta Olivia, escenario donde se definirá la serie.

Jones también puso en valor el trabajo que se viene desarrollando desde las bases para fortalecer el fútbol femenino, destacando la participación de niñas y jóvenes en las propuestas municipales y en la Liga Infanto Juvenil y la Liga Armelinda Rojas.

“Muchas niñas tienen hoy la posibilidad de jugar y también de incursionar en cancha grande. Estamos contentos por este crecimiento y, obviamente, desde la Municipalidad vamos a seguir acompañando”, afirmó.

Finalmente, desde el Municipio se destacó que el crecimiento del fútbol femenino es resultado del esfuerzo conjunto entre jugadoras, familias, clubes, dirigentes y el Estado municipal, que continúa generando espacios de participación y desarrollo deportivo para niñas, adolescentes y mujeres de la ciudad.