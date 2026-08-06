El arquero polaco de Barcelona reconoció que tiene una adicción que no puede ni quiere controlar

Desde hace más de 10 años que se conoció el vicio que tiene el guardameta de 36 años y hasta fue multado por eso.

En más de una oportunidad ofreció imágenes poco usuales para un deportista de elite. Pero él no reniega de eso. Es más, no tiene ningún interés de que sea diferente. El arquero polaco de Barcelona, Wojciech Szczesny, siempre reconoció su adicción al tabaco, asegura que sabe de lo nocivo que es fumar, pero también fue muy honesto en decir que hoy no está dispuesto a dejar de hacerlo y tampoco va a luchar contra eso.

Hace más de 10 años que se conocieron imágenes del arquero polaco de 36 años fumando en la época en la que atajaba en Arsenal. Por unas fotos que se difundieron en las redes sociales, el club inglés tomó la determinación de multarlo, según había informado el diario británico The Independent. Es más aquel episodio dio origen al cántico que ahora los fanáticos de Barcelona le dedican: “Szczesny fumador”.

Nunca lo ocultó, pero en una entrevista que mantuvo con el medio estadounidense The Athletic, dio un paso más y explicó que no pretende ser un ejemplo para nadie: “Fumar es terrible, pero es una adicción contra la que no estoy dispuesto a luchar”.

Fueron muchas en las ocasiones en las que el arquero apareció fumando en público, incluso, en mayo de este año, el plantel de Barcelona recorrió las calles de la ciudad celebrando el título de La Liga y en esos festejos se pudo ver a Szczesny con un vapeador y repartiendo cigarrillos: “Tal vez no sea lo más profesional del mundo, pero soy así. La gente sabe que tengo una adicción de la que no puedo deshacerme. La gente sabe que fumo porque vieron una foto oculta mía de los paparazzi. Admití mi adicción, y es una adicción que mucha gente en el mundo tiene. Ni siquiera pienso en recomendar a la gente que se ponga a fumar. Creo que es algo terrible y todo el mundo debería evitarlo”.

Szczesny naturalizó las adicciones dentro del mundo del deporte y dijo: “Imagino que muchos jugadores tienen ciertas adicciones, ya sea nicotina, alcohol o juego. Pero hay un jugador que es bastante abierto al respecto, y soy yo. Nunca he pretendido ser una persona perfecta”.

Y agregó: “La gente piensa que fumo por una foto que se hizo pública, pero yo mismo reconocí mi adicción. No le recomendaría a nadie empezar a fumar. Creo que es algo terrible y que todos deberían evitarlo. Es una debilidad mía, simplemente aprendí a convivir con ella. Intento ser lo más auténtico posible, y la gente parece apreciarlo. Puede que no parezca lo más profesional del mundo, pero soy como soy. La gente sabe que tengo una adicción de la que no puedo librarme”.

Además, Szczesny entiende cuál es la imagen que proyecta dentro del vestuario de Barcelona: “Soy consciente de la imagen que la gente tiene ahora de mí como el jugador más veterano del vestuario, pero también el que sonríe mucho y es muy relajado. Pero eso no es lo único que hay detrás de la persona. A veces, lo que se muestra en la portada no es todo lo que realmente hay. Podría callarme, dejar de sonreír, no disfrutar tanto de la vida e intentar que me juzguen más como futbolista profesional y como una persona con un gran conocimiento del juego que puedo transmitir a los jugadores más jóvenes del equipo. Pero elijo no hacerlo”.

Además, en la charla el arquero polaco, que tiene contrato con el equipo catalán hasta junio de 2027, contó que él no ocultar sus debilidades le permitió generar un vínculo de confianza más estrecho con sus compañeros y con los fanáticos de Barcelona.