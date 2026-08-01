Con tres regresos, la CAI ya piensa en el Regional

Agustín Jara, Brian Rojas y Luca Miroglio se suman al “Azzurro”, que se propone ser protagonista en la lucha por el ascenso al Federal A.

La Comisión de Actividades Infantiles anunció el regreso de tres jugadores, de cara a su participación en el Torneo Regional Federal Amateur. Se trata del delantero Agustín Jara, el defensor Brian Rojas y el mediocampista Luca Miroglio. El campeón del Torneo Apertura 2025 de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, dirigido por Nicolás Segura y Andrés Silvera, apunta a ser protagonista y apuesta a lo seguro.

El atacante Agustín Jara, de 22 años, formado en la CAI, continuó su desarrollo en las divisiones juveniles de Estudiantes de La Plata y Defensa y Justicia. Su recorrido profesional incluye pasos por Liniers de Bahía Blanca, donde disputó el Torneo Federal A en 2023; Guillermo Brown de Puerto Madryn, en la Primera Nacional durante 2024; y Douglas Haig de Pergamino, en el Torneo Federal A, club del que llega proveniente.

Esta será su cuarta etapa en la institución, tras haber defendido los colores “azzurros” en las ediciones 2021/22, 2022/23 y 2023/24 del Torneo Regional Federal Amateur.

Brian Rojas, lateral izquierdo de 22 años, oriundo de Monte Chingolo (zona sur del Gran Buenos Aires), se formó futbolísticamente en Lanús. Llegó al “Granate” a los 5 años y realizó todo el proceso de divisiones inferiores. Además, disputó durante tres temporadas consecutivas el Torneo Proyección AFA (Torneo de Reserva) y fue campeón de la Copa de la Liga 2022.

Esta será su segunda etapa en la CAI, luego de formar parte en el Regional 2025/26. También fue una de las piezas importantes del equipo campeón del Torneo Apertura 2025 de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia. Llega en condición de jugador libre.

Por su parte, el mediocampista ofensivo Luca Miroglio, de 21 años, se formó en el semillero “azzurro”. A los 14 años se incorporó a las divisiones inferiores de San Lorenzo de Almagro, donde permaneció durante tres temporadas y se consagró campeón de Séptima División en 2021.

Posteriormente integró las juveniles de Independiente y, en 2024, vistió la camiseta de Belgrano de Córdoba. Allí disputó la Copa Proyección (Torneo de Reserva) y, a fin de año, fue campeón de Cuarta División, logrando la clasificación a la Copa Libertadores Sub-20.

Esta será su tercera etapa en la CAI, donde jugó en el Regional 2025/26 y fue una de las piezas clave del equipo campeón del Apertura 2025 de la Liga local. En febrero de este año dio el salto a Guillermo Brown de Puerto Madryn, en el Torneo Federal A, club del que ahora regresa.