Lo logró en las dos ramas. En femenino, superó a AsBalNor 20-14 y en masculino se impuso 24-17 ante Lagos del Sur. El torneo se juega en Mendoza.

Chubut está en las semifinales del Argentino de Cadetes de handball

Las selecciones Cadetes de la Federación Chubutense de Balonmano avanzaron este jueves a las semifinales del Torneo Argentino de Cadetes, que se desarrolla en Mendoza.

En la rama femenina, Chubut superó a AsBalNor por 20 a 14 y consiguió el pase a la instancia de semifinales.

El equipo dirigido por Matías Cornejo, Daiana Condori y Martín Mansilla se enfrentará a Atlántica por un lugar en la final.

Por su parte, el seleccionado masculino venció a Lagos del Sur por 24 a 17 y también se metió entre los cuatro mejores del certamen. El conjunto conducido por Fabián Almonacid, Rodrigo López y Antonella Figueroa tendrá como próximo rival a FeMeBAL (Federación Metropolitana de Balonmano).

Las semifinales se jugarán este viernes: a las 14:30, el seleccionado masculino de Chubut se medirá ante FeMeBAL, mientras que a las 15:45, el equipo femenino enfrentará a Atlántica.