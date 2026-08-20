Chubut está en las semifinales del Argentino de Cadetes de handball

Las selecciones Cadetes de la Federación Chubutense de Balonmano avanzaron este jueves a las semifinales del Torneo Argentino de Cadetes, que se desarrolla en Mendoza.
En la rama femenina, Chubut superó a AsBalNor por 20 a 14 y consiguió el pase a la instancia de semifinales.
El equipo dirigido por Matías Cornejo, Daiana Condori y Martín Mansilla se enfrentará a Atlántica por un lugar en la final.
Por su parte, el seleccionado masculino venció a Lagos del Sur por 24 a 17 y también se metió entre los cuatro mejores del certamen. El conjunto conducido por Fabián Almonacid, Rodrigo López y Antonella Figueroa tendrá como próximo rival a FeMeBAL (Federación Metropolitana de Balonmano).
Las semifinales se jugarán este viernes: a las 14:30, el seleccionado masculino de Chubut se medirá ante FeMeBAL, mientras que a las 15:45, el equipo femenino enfrentará a Atlántica.