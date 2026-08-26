La Escuela Municipal de Levantamiento Olímpico de Pesas compite en Río Gallegos

La delegación comodorense competirá este sábado en la quinta fecha del calendario de la Federación Argentina de Pesas. Patagonia Sur se reúne en la capital santacruceña, en uno de los últimos certámenes del año, buscando seguir sumando experiencia y mejorando marcas.

Escuelas de levantamiento olímpico de pesas de la Patagonia Sur (Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego) se reúnen en Río Gallegos para competir este sábado 29 de agosto en la quinta fecha del calendario de la Federación Argentina de Pesas (FAP).

Allí estará presente la Escuela Municipal de Comodoro Rivadavia que funciona en el Departamento Metodológico del Gimnasio Municipal Nº1, con una delegación de nueve personas, entre atletas Sub-12 hasta Mayores.

“Corresponde a la quinta fecha del calendario de la FAP, reuniéndose esta vez la Patagonia Sur, como le llamamos. Es lo que comprende Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego”, explicó en principio la referente municipal de levantamiento olímpico, Cinthia Cádiz.

“Este viaje lo venimos preparando desde que competimos en julio, ya es uno de los últimos torneos del año así que vamos con toda la delegación y con muy buenas expectativas, que los chicos puedan cumplir sus objetivos y mejorar sus marcas anteriores”, agregó.

“Más allá de eso, también que sigan aprendiendo y disfrutando de este deporte. También los viajes hacen que el equipo se una mucho más, que los chicos con no tanta experiencia encima se puedan conocer con el resto del equipo, ya que todos no entrenamos en el mismo horario. Los viajes también sirven para desarrollar nuestra disciplina y potenciar nuestra escuela. Estos viajes fueron posibles gracias a Chubut Deportes y el Ente Comodoro Deportes”, destacó la entrenadora.

DELEGACION

1- Cinthia Cádiz (Mayores).

2- Amaru Ruiz (Sub 15).

3- Tiziano Ramos (Sub 17).

4- Dago Jorquera (Sub 17).

5- Iker Quilaleo (Sub 12).

6- Bautista Manquecheo (Sub 17).

7- Romina Fuentes (Mayores).

8- Valentina Álvarez Fuentes (Sub 12).

9- Lautaro García (Sub 12).