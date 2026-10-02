La actividad de este sábado será en el Gimnasio municipal 2, lo mismo que el domingo, mientras que en el Huergo, se juega solo el domingo.

El futsal promocional tendrá un fin de semana con 39 partidos

Un total de 39 serán los partidos que se jugarán el fin de semana por una nueva fecha de la fase regular del torneo Clausura, que organiza la Asociación Promocional de Fútbol de Salón.

En ese contexto, la actividad de este sábado se desarrollará en el Gimnasio municipal 2 del barrio Pueyrredón, mientras que también habrá acción el domingo.

Por su parte, en el Club Ingeniero Huergo se jugarán partidos únicamente el día domingo.

A continuación, se detalla la programación que se desarrollará este fin de semana por el futsal formativo de la Asociación Promocional.