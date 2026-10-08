El equipo está conformado por 15 jugadores y lo dirige Juan Ignacio Barrientos. El torneo se jugará a partir del 19 de octubre en Tucumán.

Comodoro definió su plantel para el Argentino C17 de futsal

Dante González es uno de los quince que integra el plantel de la ciudad. Foto: MyL Futsal Comodoro Rivadavia.

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia dio a conocer el plantel C17 masculino que representará a la ciudad en el Torneo Argentino de la categoría que se jugará del 19 al 24 de este mes en Tucumán.

Comodoro Rivadavia integrará el Grupo “C” junto a Río Grande -rival en el debut-, el local Tucumán y Corrientes Interior, a quienes enfrentará en ese orden.

Los jugadores que integran la selección local son los siguientes: Kevin García, Emanuel Medina, Luciano Santander, Matías Mercado, Lucas Núñez, Walter Toledo, Bautista Fuente, Agustín Maripillán Cárcamo, Lautaro Muñoz, Juan Ignacio Melian, Leonidas Amaya, León Pinda, Enzo Muñoz, Dante González y Marcelo Carrazco.

El cuerpo técnico está compuesto por Juan Ignacio Barrientos (DT), Juan Cruz Barrientos (ayudante de campo), Lucas Marcial (preparador físico), Franco Manjón (entrenador de arquero) y Viviana Cardozo (delegada).

El Grupo “A” está integrado por San Rafael, Pico Truncado, Mar del Plata y Mendoza, mientras que el “B” lo conforman Paraná, Gualeguaychú, Rosario y Caleta Olivia.