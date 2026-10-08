Comodoro definió su plantel para el Argentino C17 de futsal

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia dio a conocer el plantel C17 masculino que representará a la ciudad en el Torneo Argentino de la categoría que se jugará del 19 al 24 de este mes en Tucumán.
Comodoro Rivadavia integrará el Grupo “C” junto a Río Grande -rival en el debut-, el local Tucumán y Corrientes Interior, a quienes enfrentará en ese orden.
Los jugadores que integran la selección local son los siguientes: Kevin García, Emanuel Medina, Luciano Santander, Matías Mercado, Lucas Núñez, Walter Toledo, Bautista Fuente, Agustín Maripillán Cárcamo, Lautaro Muñoz, Juan Ignacio Melian, Leonidas Amaya, León Pinda, Enzo Muñoz, Dante González y Marcelo Carrazco.
El cuerpo técnico está compuesto por Juan Ignacio Barrientos (DT), Juan Cruz Barrientos (ayudante de campo), Lucas Marcial (preparador físico), Franco Manjón (entrenador de arquero) y Viviana Cardozo (delegada).
El Grupo “A” está integrado por San Rafael, Pico Truncado, Mar del Plata y Mendoza, mientras que el “B” lo conforman Paraná, Gualeguaychú, Rosario y Caleta Olivia.