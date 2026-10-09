El hecho ocurrió en el barrio San Cayetano de Comodoro Rivadavia. El hombre, de 61 años, fue aprehendido por la Policía y quedó imputado por violación de domicilio y daños.

Entró a la casa donde había sido inquilino y provocó destrozos

Un hombre de 61 años fue detenido durante la noche del jueves en el barrio San Cayetano, luego de ingresar sin autorización a una vivienda en la que anteriormente había sido inquilino y provocar distintos daños materiales.

El episodio ocurrió alrededor de las 21:10 en una propiedad ubicada sobre calle Miguel Ángel Gatti al 1800. Tras recibir el aviso, efectivos de la Comisaría Seccional Sexta acudieron al lugar.

Al arribar, los policías encontraron al hombre dentro del inmueble. Según denunciaron los propietarios, un hombre de 60 años y una mujer de 47, el acusado había irrumpido de manera violenta y causado destrozos en distintos sectores de la vivienda.

Ante la situación, el personal policial procedió a detenerlo y trasladarlo a la dependencia correspondiente.

El hombre, identificado por sus iniciales N.A.M., quedó a disposición de la Justicia imputado por los delitos de violación de domicilio y daños.