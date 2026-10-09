Un insólito procedimiento policial derivó en la intervención de la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales, luego de que dos hombres que protagonizaban una discusión sobre la vía pública intentaran escapar y a uno de ellos se le cayeran envoltorios con presunta sustancia vegetativa y una picana eléctrica a escasos metros de la Comisaría Mosconi.

Discutían, escaparon y a uno se le cayeron envoltorios de droga y una picana

Sucedió alrededor de las 19:40 de ayer sobre la Avenida Libertador al 2850, en el barrio General Mosconi de Kilómetro 3.

La alerta fue dada por empleados de la “Farmacia Social”, quienes telefonearon a la dependencia policial para informar que dos individuos discutían acaloradamente en el interior de un automóvil Fiat Cronos rojo estacionado junto al comercio.

Al salir el personal policial para verificar la situación, observaron a los dos sujetos corriendo sorpresivamente en dirección a la propia comisaría. En la huida, uno de los sospechosos, de 40 años, tropezó y dejó caer de sus manos siete envoltorios con presunta marihuana, un picador de madera (“Pikachu”) y un dispositivo de descarga eléctrica (picana).

En tanto, el segundo hombre, de 35 años, detuvo su marcha e intentó desligarse del hecho afirmando no conocer a su acompañante, versión que fue desmentida por el personal de seguridad del local.

Ante el hallazgo de los envoltorios y los elementos de corte y agresión, se dio inmediata intervención al personal de la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales, a cargo del oficial principal Nicolás Disoquez, junto a la presencia del jefe de la Sección Operaciones, comisario inspector Alexis López.

El vehículo involucrado, un Fiat Cronos color rojo con vidrios polarizados propiedad del menor de los sospechosos, quedó custodiado sobre la calle Fray Luis Beltrán casi Avenida del Libertador a la espera de las pericias de rigor y las disposiciones de la Justicia Federal por infracción a la Ley 23.737.