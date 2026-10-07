Dos detenidos en el Pueyrredón por daños y agresión

Un hombre de 38 años y una mujer de 28 fueron aprehendidos durante un procedimiento iniciado por una pelea en la vía pública.

Dos personas fueron detenidas este martes por la noche en el barrio Pueyrredón de Comodoro Rivadavia luego de protagonizar incidentes durante un procedimiento policial que comenzó a raíz de un conflicto entre dos hombres.

El hecho ocurrió cerca de las 20:40, en Carlos Gardel y avenida Kennedy, donde efectivos de la Sección Operaciones y de la Comisaría Seccional Tercera acudieron tras una alerta del Centro de Monitoreo.

Mientras los agentes intentaban controlar la situación, uno de los involucrados, de 38 años, reclamó que otro hombre fuera detenido por un supuesto robo ocurrido años atrás. Los policías le explicaron que no podían concretar esa detención debido a que no existía una situación de flagrancia ni una orden judicial.

La situación se agravó cuando el hombre comenzó a golpear el patrullero R.I. 1133 mientras los efectivos se disponían a retirarse. Cuando los agentes descendieron para detenerlo, una mujer de 28 años intervino y agredió al sargento ayudante Luis Córdoba, provocándole rasguños en la zona de la nariz.

Ambos fueron reducidos y trasladados a una dependencia policial. El efectivo fue asistido en el Hospital Regional, donde se constató la lesión sufrida.

La Fiscalía y el Juzgado Penal de turno dispusieron que los dos detenidos permanezcan privados de la libertad hasta la audiencia de control de detención. Como consecuencia de la falta de espacio, la mujer fue alojada de manera transitoria en la Comisaría de Rada Tilly.