Encapuchados emboscaron a trabajadores que llevaban cheques

Pudieron escapar tras acelerar, subir a la vereda y esquivar el vehículo de los atacantes. Fue en barrio Industrial.

Un violento intento de robo se registró durante la mañana de este lunes en el barrio Humberto Beghin, cuando trabajadores de Distribuidora Serra trasladaban cheques correspondientes a la recaudación del fin de semana hacia una entidad bancaria.

El hecho ocurrió en inmediaciones de las calles Julio Ladvocat y Antonio Cañal, frente al bar 7 Reinas. Según la denuncia, los empleados circulaban a bordo de un Volkswagen Polo blanco cuando un Volkswagen Bora negro, con vidrios polarizados, se habría atravesado sobre la calzada para impedirles el paso.

El conductor del Polo inicialmente creyó que el otro vehículo intentaría realizar una maniobra de giro y redujo la velocidad. Sin embargo, en ese momento descendieron dos hombres encapuchados y de contextura robusta, quienes atacaron el automóvil.

De acuerdo con lo denunciado, uno de los sujetos utilizó una llave cruz para romper el vidrio delantero del lateral derecho. Ante la situación, el conductor aceleró, subió a la vereda y consiguió esquivar al Bora, aunque durante la maniobra ambos vehículos colisionaron.

Pese al impacto, los trabajadores lograron continuar la marcha, tomaron la colectora de la avenida Hipólito Yrigoyen y regresaron a la sede de la distribuidora.

Desde la Policía indicaron que las víctimas trasladaban cheques correspondientes a la recaudación del fin de semana. Además, señalaron que en el sector existen cámaras de videovigilancia que podrían aportar elementos de interés para identificar a los responsables.

Tras el hecho se emitió un alerta para localizar el Volkswagen Bora negro, cuyas características incluían una óptica trasera dañada y restos de pintura blanca en el paragolpes.

Cerca de las 11:50, personal de la Seccional Cuarta encontró un vehículo de similares características estacionado y sin ocupantes en la esquina de 12 de Octubre y Mburucuyá, en el barrio La Floresta.

El Volkswagen Bora fue secuestrado y quedó a disposición de la investigación. La causa fue caratulada inicialmente como robo en grado de tentativa, agravado por ser cometido en poblado y en banda, con intervención del Ministerio Público Fiscal y distintas dependencias policiales.