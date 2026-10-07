Recuperan 300 metros de cable de cobre tras un operativo

Detuvieron a los autores del robo de 300 metros de cable de cobre en Bella Vista Sur. El hecho afectó la operatividad de siete pozos petroleros.

El hecho fue descubierto tras una falla técnica en la Subestación CH-93 y la Batería CH-111, donde personal de la empresa PECOM constató la caída de postes y el corte del tendido mediante herramientas manuales.

Este sabotaje provocó un corte no programado que afectó la operatividad de siete pozos y el Satélite CH6, generando una rápida respuesta de las fuerzas de seguridad bajo la supervisión del comisario Néstor Acuña.

Gracias a la colaboración ciudadana y al despliegue coordinado con el equipo de seguridad patrimonial de la firma damnificada, los uniformados interceptaron a los sospechosos en el acceso al barrio Laprida. Los individuos se desplazaban en motovehículos y transportaban la totalidad del material sustraído, el cual fue recuperado en su totalidad tras la intervención policial.

La fiscal de turno, la Dra. Patricia Rivas, tomó intervención en el caso y ordenó la identificación de los involucrados, además del secuestro de los cables y la incautación de uno de los rodados por falta de documentación. Tras el procedimiento, las cuadrillas técnicas lograron reparar el tendido eléctrico, normalizando el funcionamiento de las instalaciones afectadas en la zona de Bella Vista Sur.