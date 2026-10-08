Cincuenta familias afectadas por el Hermitte recibieron viviendas con terreno

Los vecinos de Sismográfica accedieron a lotes con módulos habitacionales y servicios en Don Bosco y Restinga Alí. También recibieron la documentación legal correspondiente.

Después de perder su casa por el desplazamiento del cerro Hermitte y pasar meses en un alquiler temporal, Rodolfo Falcón recibió este jueves una vivienda donde residirá junto a su madre de 86 años. Su familia es una de las 50 que accedieron a terrenos con módulos habitacionales en los barrios Don Bosco y Restinga Alí.

La entrega fue encabezada durante la mañana por el intendente Othar Macharashvili y estuvo destinada a vecinos del barrio Sismográfica afectados por el desplazamiento. Los lotes tienen superficies de entre 250 y 300 metros cuadrados y cuentan con agua, electricidad, gas y cloacas, además de módulos listos para ser habitados.

Las familias recibieron también la documentación legal correspondiente a las adjudicaciones. Para Falcón, esa seguridad sobre la vivienda fue uno de los aspectos centrales de la jornada. “Esto nos garantiza la propiedad permanente de nuestro hogar y representa un verdadero nuevo comienzo”, expresó.

Otro de los adjudicatarios, Manuel Ainol, destacó lo que significa recuperar un lugar propio después de las dificultades atravesadas. “Los vecinos hemos pasado por situaciones muy difíciles, y ver que empiezan a surgir soluciones nos llena de felicidad. Esto va a cambiar nuestras vidas y la de nuestras familias al volver a tener algo propio”, sostuvo.

Durante el acto, Macharashvili reconoció una deuda con los vecinos afectados. “Es un orgullo para mí como intendente y sobre todo como comodorense poder empezar a reparar esta deuda que hemos tenido con los vecinos de la ciudad”, manifestó. También señaló que la entrega busca brindar seguridad a las familias para construir su futuro.

Por su parte, el secretario de Ordenamiento Territorial, Bruno Hernández, explicó que los terrenos de Don Bosco y Restinga Alí disponen de la totalidad de los servicios y vinculó esa infraestructura con la posibilidad de que los adjudicatarios vuelvan a contar con un hogar propio tras lo ocurrido en el cerro Hermitte.