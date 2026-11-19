Al cumplirse diez meses del deslizamiento del cerro Hermitte, vecinos del barrio Sismográfica volvieron a concentrarse para reclamar respuestas a las autoridades y expresar su preocupación por la situación que atraviesan desde que debieron abandonar sus hogares. En ese contexto, advirtieron que algunos propietarios buscarán regresar a sus viviendas de cara a las próximas fiestas de fin de año.

Uno de los principales reclamos está relacionado con la seguridad del sector. Según manifestaron las familias, el lunes pasado fue retirada la garita de vigilancia ubicada en el acceso al barrio, una medida que los dejó sin custodia y aumentó la preocupación por el estado de sus propiedades.

La convocatoria reunió a numerosos damnificados y contó con una importante presencia policial. Allí, los vecinos plantearon su intención de volver a ocupar las casas que todavía se encuentran en condiciones habitables o, en otros casos, acondicionar los terrenos para permanecer en el lugar y resguardar sus pertenencias.

“El lunes sacaron la garita porque necesitaban el recurso humano y quedamos a la deriva. Mi casa es inhabitable; veré cómo consigo una carpa o usaré las chapas para hacerme un ranchito. No somos usurpadores, somos los propietarios”, expresó uno de los vecinos.

Otra residente describió las dificultades que enfrentan las familias después de casi un año fuera de sus hogares y denunció que, durante ese período, se produjeron robos en las viviendas. “Los alquileres son chicos y el resto de nuestras cosas quedó en las casas, de donde nos fueron robando herramientas y pertenencias. Ahora nos organizamos entre nosotros para cuidar lo nuestro”, manifestó.

Por su parte, Humberto, otro de los damnificados, cuestionó los criterios utilizados para determinar qué familias serían incluidas en los relevamientos oficiales y aseguró que todavía esperan respuestas del Gobierno provincial.

“Hay 158 familias que quedaron fuera del listado; el scoring estuvo muy mal hecho. Los que tienen las casas en condiciones van a tratar de volver hasta que den respuestas. Hace más de un mes pedimos una reunión y todavía nadie nos recibe”, sostuvo.

A diez meses del deslizamiento, la incertidumbre habitacional, la falta de respuestas y la preocupación por la seguridad continúan atravesando a los vecinos de Sismográfica, quienes aseguran que no están dispuestos a seguir esperando sin poder recuperar sus hogares ni proteger las pertenencias que quedaron en el barrio.