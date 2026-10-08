Blanco cruzó a la antigua prestadora de transporte

El secretario general del municipio repasó las reuniones con los trabajadores del sector, cuestionó la idoneidad de la conducción empresaria de Patagonia Argentina y del estudio patrocinante, y rechazó firmemente las intimidaciones dirigidas hacia los ediles comodorenses.

En el marco de las reuniones que se vienen manteniendo hace dos semanas con el personal de la empresa Patagonia Argentina, el Municipio volvió a fijar una postura firme y clara en defensa del servicio, la transparencia institucional y los derechos laborales. El objetivo central de estos encuentros encauzados por el Ejecutivo local es llevar tranquilidad a las familias trabajadoras del sector y garantizar la sostenibilidad del transporte público en la ciudad.

Al abordar la situación, el secretario general, Andrés Blanco, no dudó en señalar las responsabilidades directas de la antigua prestataria del servicio. En ese contexto, recordó que Patagonia Argentina, empresa de transporte público de pasajeros, participó y perdió la licitación por la incompetencia de sus directivos para interpretar un pliego de bases y condiciones. A esta deficiencia técnica se suma la conducta del empresario Rossi, quien se niega a reconocer a sus propios trabajadores, mientras en la comunidad resuena la incertidumbre sobre el destino asignado al 2% correspondiente al concepto incidencia por despido, que el Municipio abonaba religiosamente todos los meses a la firma mientras brindaba el servicio.

Paralelamente, Blanco dirigió duras críticas hacia la estrategia adoptada por la representación legal de la empresa, a cargo de Ferreira de las Casas, un conocido estudio comodorense caracterizado por vivir siempre de los juicios al Estado. Frente a los intentos de amedrentar a las instituciones democráticas, el funcionario fue tajante: "Me parece repudiable que un abogado amenace veladamente a los concejales que fueron elegidos por la comunidad, sean del partido que sean, con hacerles juicio y que los asuste con responder con sus propios bienes".

El funcionario resaltó el compromiso del gabinete y del intendente Othar Macharashvili para velar por los recursos municipales y la calidad del servicio, al tiempo que reiteró que no se cederá ante presiones corporativas o maniobras judiciales que entorpezcan el proceso de modernización del transporte. “Desde el Ejecutivo se reafirmó que el futuro del servicio se construirá con reglas claras, responsabilidad y respeto hacia los representantes del pueblo”, sentenció Blanco.