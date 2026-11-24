Será este viernes a las 18 en el Centro de Información Pública, con entrada libre y gratuita.

El viernes 27 de noviembre, Christian Castillo llegará a Comodoro Rivadavia para presentar su nuevo libro, Leer a Marx, en una jornada que propone abrir el debate sobre la vigencia del pensamiento marxista y sus herramientas para comprender el actual mundo capitalista.

Publicado por la editorial Siglo XXI, Leer a Marx es una introducción sistemática al pensamiento del filósofo alemán, ya que recorre sus conceptos centrales (el trabajo, la explotación, la lucha de clases y el funcionamiento del capital) y distingue lo auténtico de lo tergiversado en su obra. A partir de esas herramientas teóricas, Castillo analiza problemas de la sociedad contemporánea: la uberización del trabajo, el ascenso de los magnates tecnológicos al poder, la transferencia de ingresos desde la clase trabajadora y la idea de que el capitalismo es el único sistema posible.

El libro propone leer a Marx no como un autor del pasado, sino como un interlocutor indispensable para comprender las contradicciones del presente y pensar su transformación.

Su primera edición se agotó y actualmente circula la segunda, lo que da cuenta del interés que despierta en distintos ámbitos del país.

La charla de presentación del libro contará también con la participación de Sebastián Sayago y Sofía Pichard, docentes de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB).

Castillo es sociólogo, docente universitario, dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y referente del Frente de Izquierda. Su trayectoria combina la investigación, la docencia y la militancia política.

La presentación del libro está prevista para las 18 horas en el Centro de Información Pública (CIP), sala vidriada.