David Q. fue sorprendido robando en una vivienda del Pietrobelli

El sospechoso fue interceptado cuando llevaba distintos objetos que habían sido sustraídos de un domicilio de calle Saavedra.

Un joven de 21 años fue detenido este miércoles por la mañana en el barrio Pietrobelli, acusado de sustraer elementos del interior de una vivienda ubicada sobre calle Saavedra.

El procedimiento se inició alrededor de las 10, luego de que la damnificada alertara a la Policía tras ser informada por una testigo sobre la presencia de una persona que estaría retirando objetos de su domicilio. La mujer aclaró que en ese momento no se encontraba en el inmueble y aportó la descripción del sospechoso.

Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría Seccional Segunda localizaron a un hombre cuyas características coincidían con las señaladas por la testigo. El individuo llevaba consigo distintos elementos, por lo que fue interceptado por los uniformados.

Posteriormente, los policías inspeccionaron la vivienda y constataron daños en una puerta de ingreso de madera. La denunciante reconoció como propios los objetos que habían sido hallados en poder del sospechoso.

Entre los elementos recuperados se encontraban un espejo con marco de madera, dos cajas con juegos de tazas, una pava eléctrica, un juego de 12 platos y tazas pequeñas, dos serruchos grandes, un rollo de alambre, una máquina de coser, además de fuentes, bandejas, ollas y otros objetos.

El joven, identificado como David Q., de 21 años, quedó detenido a disposición de la Justicia.