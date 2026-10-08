Indicios de sabotaje en el descarrilamiento del tren

Tras el descarrilamiento de una formación ferroviaria que transportaba 600 toneladas de carbón hacia Punta Loyola, personal de YCRT constató la presencia de un elemento extraño junto a la vía.

En el lugar del accidente que se registró el miércoles a unos 20 km. de Rio Turbio fue encontrado un elemento ferroviario antiguo que, según las primeras constataciones, no debía estar sobre la vía y habría impactado en el sector donde terminó descarrilando la formación.

Ello fue revelado por el interventor de la empresa, Pablo Gordillo, quien también confirmó que se presentará una denuncia penal federal en Río Gallegos y solicitará un peritaje a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

El funcionario manifestó que el objeto de referencia hallado en el lugar “es algo que no puede estar nunca arriba de la locomotora ni tampoco sobre la vía", indicando además que quedaron marcas visibles en el tendido ferroviario en el punto donde el elemento habría golpeado antes del descarrilamiento.

La gravedad del episodio llevó a YCRT a decidir que el hecho sea investigado por la Justicia, por lo cual este jueves ell área de Asuntos Jurídicos tenia previsto presentar una denuncia penal federal ante juzgados de Río Gallegos.

Paralelamente, solicitará un peritaje a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) para lo cual ya se estableció el contacto correspondiente a través de Trenes Argentinos.

El episodio ocurriò en momentos en que YCRT buscaba recuperar el movimiento ferroviario de carbón hacia Punta Loyola y avanzar con compromisos comerciales vinculados a la venta de 200.000 toneladas.

La formación accidentada trasladaba alrededor de 600 toneladas distribuidas en unos 37 vagones.

Por eso, además de determinar las responsabilidades por lo ocurrido, la investigación tendrá que establecer si el elemento encontrado fue colocado de manera intencional y si existió una maniobra destinada a afectar la operación ferroviaria de la empresa.

Por ahora, la hipótesis de sabotaje deberá ser confirmada o descartada por la Justicia y los peritajes técnicos.