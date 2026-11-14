Caleta fue sede del acto central por el aniversario de la Policía

El microcentro de la ciudad del Gorosito fue escenario este sábado del acto central y desfile por el 142º aniversario de la Policía de Santa Cruz, cuyos orígenes se remontan a la Policía de Territorios Nacionales.

Fue presidido de manera conjunta por el ministro de Seguridad, Pedro Pródromos; el jefe de la fuerza de seguridad provincial, comisario general Diego Agüero: y el intendente Pablo Carrizo.

La conmoración concitó la concurrencia de gran cantidad de público que aplaudo el desplazamiento a pie y en vehículos tanto de efectivos policiales como de la División de Bomberos que tienen asiento en diversas localidades.

Además asistieron numerosas autoridades especialmente invitadas, entre ellas el jefe de la Delegación local de la Policía Federal, subcomisario Leonardo Caporaletti; el jefe del Escuadrón Nº 39 de Gendarmería Nacional con asiento en Perito Moreno, comandante principal Gustavo Fernández: el jefe de la Prefectura local, prefecto Fernando Klosten; el presidente de la comisión de fomento de Cañadón Seco, Gabriel Galarza; la diputada por pueblo Patricia Urrutia; integrantes del gabinete del municipio caletense y referentes de otras instituciones.

El evento también concitó la presencia de policías retirados que además de adherirse a la conmemoración, mostraron pancarta pr las cuales vienen reclamando desde hace muchos meses reivindicaciones salariales y al finalizar el acto fueron atendidos por el ministro Pródromos.

Igualmente se mostraron familiares del subcomisario Gabriel Trujillo, quien perdiera la vida este año al ser a atropellado en la Ruta 12 por un automovilista ebrio. Los mismos exhibieron una pancarta con frases de reclamo de justicia.

RECONOCIMIENTOS

La ceremonia se inició con la revista de efectivos por parte del ministro de Seguridad, el jefe de la Policía Provincial y del intendente anfitrión, tras lo cual se entonaron las estrofas del Himno Nacional y se honró al personal de la fuerza fallecido con un minuto de silencio.

La invocación religiosa fue pronunciada por el vicario de la diócesis de Río Gallegos y al mismo tiempo capellán de la fuerza de seguridad, Daniel Ferrari.

Posteriormente se entregaron presentes recordatorios y distinciones a personal de la fuerza, destacándose el reconocimiento a la primera mujer policia que alcanzó el grado de comisario general, Milena Galeano,

En tanto, las palabras alusivas estuvieron a cargo del comisario general (RE), Juan Manuel Aravena (quien ingresó a la institución durante la época de la Policía Territorial) y del actual jefe de la Policía Provincial, comisario Diego Agûero.

Por su parte, al concluir la ceremonia, el intendente Pablo Carrizo destacó que “para nosotros es muy importante que, en este aniversario de la Policía de Santa Cruz, hayan elegido a Caleta Olivia como sede para realizar su acto protocolar y su desfile. Estamos agradecidos con todas las autoridades y con los vecinos que se acercaron a compartir esta jornada”, expresó el jefe comunal.

Asimismo, remarcó la necesidad de sostener un trabajo conjunto entre el Municipio y la institución policial, entendiendo que la articulación es fundamental para abordar las distintas situaciones que se presentan tanto en la ciudad como en el ámbito provincial. “Es muy importante articular con la fuerza, con la Policía, en todas las cuestiones que se vienen dando en la ciudad y en la provincia. Es fundamental su presencia y que podamos trabajar en conjunto”, puntualizó.

A su vez, el comisario Agüero agradeció el acompañamiento de la Municipalidad de Caleta Olivia para concretar el acto central.

“Lo veníamos preparando hace mucho tiempo y tuvimos la suerte de que tanto la Municipalidad como la comunidad en su conjunto nos recibieran con los brazos abiertos. Vimos una gran cantidad de gente y eso nos pone muy contentos, porque la idea es que la comunidad vea que la Policía está al servicio de la gente”, señaló.

Foto: Agencia Caleta Olivia / El Patagónico

Foto: Agencia Caleta Olivia / El Patagónico

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Foto: Agencia Caleta Olivia / El Patagónico

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