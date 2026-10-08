Prefectura allanó dos viviendas por el caso del descuartizado

El homicidio de Mario “Pato” García y posterior hallazgo de parte sus restos descuartizados en un descampado de Caleta Olivia en el mes de enero volvió a cobrar notoriedad pública este jueves.

Personal de Prefectura Naval de esta misma ciudad, por directivas de la justicia provincial, procedió a allanar dos domicilios particulares en marco de la causa por la que se investiga el tenebroso suceso de connotaciones mafiosas que conmocionó a la comunidad.

Uno de los allanamientos se efectuó en una casa de dos plantas de la calle José Álvarez (prolongación de la Ruta 3), zona del barrio Lucía Ortiz, el cual ya había sido inspeccionado hace pocos meses, secuestrándose un vehículo todo terreno.

Este jueves los prefectos incautaron otro rodado, un Fiat Cronos de color rojo que se hallaba en el garaje e igualmente se realizó una requisa por parte de personal de una división científica.

El restante y simultáneo allanamiento tuvo lugar en la calle Podestá donde hay viviendas que se construyeron a través del gremio petrolero y forma parte del barrio Rotary 23, en el sector suroeste del ejido urbano, no pudiéndose conocer si se incautaron elementos relacionados con la causa, por lo cual se espera que al promediar esta jornada o a más tardar mañana la Prefectura de a conocer un informe oficial.

El CASO

García tenía 50 años y residía en un departamento de planta baja de uno de los edificios monoblock que conforman el barrio 2 de Abril cuando despareció el 8 de diciembre de 2025.

Días antes había denunciado públicamente a través de un reportaje televisivo que ese populoso sector urbano era zona liberada por la policía para la venta de estupefacientes, advirtiendo que iba revelar el nombre de principal responsable, asegurando que era un oficial de la Comisaría Tercera.

Sus familiares lo buscaron infructuosamente y tampoco hubo resultados positivos en los rastrillajes que realizaron efectivos de varias reparticiones de la fuerza de seguridad provincial, enfocados principalmente en campos ubicados hacia el sur del ejido urbano.

El 21 de enero, un aerobista divisó una mano seccionada en un descampado ubicado en cercanías del barrio 13 de Diciembre, zona norte del ejido urbano y dio el alerta a través del servicio de emergencias 911.

De inmediato se puso en marcha un operativo y entre ese día y el siguiente se hallaron dos manos, parte de una pierna y una cabeza a lo largo de un extenso trayecto de campo que iba hasta el barrio Bicentenario.

Muchas semanas después, el resultado de un estudio de ADN de uno de los restos (comparado con el de uno de sus hermanos) constató que pertenecían a Mario García.

Pero las investigaciones se fueron diluyendo con el transcurrir de los meses generando indignación en la comunidad a tal punto que hasta el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, Gabriel Contreras ordenó al Juez de Recursos de esta circunscripción que realizara una auditoria por esa y otra causa sensible de esta ciudad, al considerar que las investigaciones se hallaban ostensiblemente demoradas.

Además, con el transcurrir del tiempo, el caso de García fue encomendado a Prefectura Naval (muy probablemente por sospecha de alguna vinculación policial) en tanto que el Ministerio de Seguridad de la Nación elevó de 5 a 10 millones de pesos la recompensa a personas que puedan aportar alguna información que permita esclarecer este suceso.