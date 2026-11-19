La Municipalidad de Caleta Olivia coordinó este jueves la apertura de Primer Congreso Patagónico de Acompañantes Terapéuticos que se desarrolla en el Centro Cultural.

El mismo se extenderá hasta mañana con una amplia participación de profesionales y conferencistas,

La inauguración contó con la presencia del intendente Pablo Carrizo, quien hizo entrega de las primeras credenciales del Registro Único de Acompañantes Terapéuticos y del Decreto que declara de interés municipal el proyecto “Luz Azul de Accesibilidad”.

Esta importante normativa contempla la implementación de un dispositivo de señalización lumínica de baja intensidad para favorecer la accesibilidad cognitiva y la atención preferencial en espacios públicos, tanto abiertos como cerrados.

En este marco, la secretaria de Desarrollo Social, Priscila Jwanczyk, destacó el trabajo conjunto que permitió concretar el avance significativo de la agenda de trabajo junto al sector y remarcó el compromiso del Ejecutivo municipal para concretar la implementación del Registro Único de Acompañantes Terapéuticos, aprobado por el Concejo Deliberante, poniendo en valor la importante tarea que desempeñan.

“Poder estar hoy en este congreso y entregar las credenciales en manos de nuestro intendente, es un orgullo y es importante para nosotros poder acompañarlos y seguir trabajando en conjunto”, expresó la funcionaria.

Por su parte, Andrea Cardozo, referente de los Acompañantes Terapéuticos, valoró la concreción del encuentro señalando que “es un trabajo que veníamos desarrollando hace un año y concretar este evento es algo sumamente importante para nosotros”.

Al mismo tiempo subrayó la relevancia de poder generar espacios de formación e intercambio para fortalecer una práctica profesional cada vez más demandada.

Finalmente agradeció el acompañamiento del Ejecutivo Municipal y del Concejo Deliberante, indicando que la participación activa en las iniciativas impulsadas por el sector, entre ellas la creación del Registro y, la puesta en valor de los honorarios profesionales.

Fuente: Prensa Municipal