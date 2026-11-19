El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, arribó el miércoles a Caleta Olivia para sumar su adhesión a los festejos por el 125º aniversario de esta ciudad.

Por tal motivo, a través de la Casa de Turismo que el municipio de la capital santacruceña posee en Caleta, organizó un acto en la flamante y céntrica sede del Centro de Empleados de Comercio (avenida Eva Perón).

En ese ámbito brindó su reconocimiento a más de cuarenta vecinos y vecinas que, con su esfuerzo, por muchos años fueron protagonistas del progreso de la ciudad del Gorosito.

La elección de las personas que recibieron plaquetas, estuvo cargo de referentes de las asociaciones vecinales y en la apertura del acto se difundió un video con varios testimonios de las y los homenajeados narraron sus vivencias en tiempos de una incipiente población.

Grasso estuvo acompañado en la mesa de cabecera dos integrantes de su gabinete, Sara Delgado (secretaria de Gobierno) y Gerardo Mirnois (secretario de Producción, Comercio e Industria), además del diputado por la localidad de Piedra Buena, Carlos Santi.

Al hacer uso de la palabra, Grasso elogió el rol de quienes fueron y siguen siendo protagonistas de la historia de Caleta Olivia, habiendo llegado en su mayoría de otras provincia aprovechando que Santa Cruz que le abrió las puertas, pero tuvieron que superar difíciles adversidades para sostener a sus familias y progresar.

Asimismo destacó que las nuevas generaciones deben tener siempre presente que a cada ciudad santacruceña “la construyeron nuestros pìoneros”.

“Entonces –subrayó- si no recordamos a quienes las forjaron e hicieron su historia estamos destinados al olvido. Nunca vamos a poder predecir el futuro si no tenemos en claro de donde venimos”.