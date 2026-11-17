Integrantes de la agrupación social Polo Obrero de Caleta Olivia volvieron a movilizarse este martes hasta la delegación del Ministerio de Trabajo ubicada en el barrio Unión.

Esta fue la tercera vez que acudieron a esa dependencia a la espera de respuestas a su proyecto de creación puestos laborales o bien la implementación de un seguro para desocupados, iniciativas que presentaran hace varios meses ante el coordinador de la zona norte de esa cartera provincial, Sebastián Santillán.

“En dos ocasiones el funcionario nos informó que en breve habría una respuesta, pero ya se acerca el último mes del año y la situación empeora día a día. Los puestos de trabajo no aparecen y la desesperación va ganando terreno en las familias más vulnerables” dijo Omar Latini, uno de los principales referentes de la agrupación social.

Asimismo hizo saber que desde hace tiempo Nación dejó de enviar alimentos para los comedores y merenderos comunitarios, en tanto que los de provincia siguen llegando con retraso.

“Las tareas para sostener comedores dónde concurren cientos de personas por día, es un trabajo enorme que no puede ni debe ser sin remuneración” subrayó.

Por su parte, la dirigente Lorena Farfán confirmó que ya elevaron un padrón de aproximadamente 200 desocupados de Caleta Olivia, añadiendo que “los tiempos de los funcionarios no son los mismos que los de las personas con necesidades extremas".

.