Termap presentó este jueves 12 de noviembre en Caleta Olivia los resultados del proyecto de elaboración de Mapas de Sensibilidad Ambiental (ESI), desarrollado en conjunto con la Unidad Académica Caleta Olivia (UACO) de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) y el Instituto de Desarrollo Costero. La etapa de relevamiento, investigación y análisis quedó finalizada y actualmente se avanza en la elaboración de los libros que complementarán los cinco mapas, con información técnica y científica del área estudiada.

El encuentro se realizó el jueves 12 de noviembre, a las 11 horas, en la UNPA de Caleta Olivia, y reunió a autoridades locales y provinciales, representantes de las universidades, referentes del Instituto de Desarrollo Costero, estudiantes y autoridades de Termap.

La presentación contó con la participación de Claudio Vidal, gobernador de la provincia de Santa Cruz; Pablo Carrizo, intendente de Caleta Olivia; Jaime Álvarez, ministro de Energía de Santa Cruz; el Mg. Claudio Alejandro Fernández, decano de la Unidad Académica Caleta Olivia (UACO) de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA); representantes de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB); Carla Moscardi y Javier Tolosano, director del Instituto de Desarrollo Costero. En tanto, por parte de Pan American Energy, estuvo Horacio García, Gerente de Asuntos Públicos y por Termap, Florencia García Bonito, responsable de Recursos Humanos y Daniel Zucas, gerente general.

Un área de estudio de 36 kilómetros de costa

Los Mapas de Sensibilidad Ambiental (ESI) son herramientas técnicas que permiten identificar y representar las características de los ambientes costeros y sus niveles de sensibilidad ante posibles incidentes.

En Caleta Olivia, el estudio abarcó aproximadamente 36 kilómetros de costa, desde la Planta Desalinizadora de Aguas de SPSE, al norte de la ciudad, hasta el Área Natural Protegida Provincial Barco Hundido, hacia el límite sur. El relevamiento incluyó estudios submareales y el análisis de los recursos biológicos marinos presentes en la zona. Como resultado, se elaboraron cinco mapas a escala 1:25.000, cada uno con una cobertura aproximada de siete kilómetros de costa.

Esta información permite reconocer los distintos ambientes, identificar los recursos naturales y establecer prioridades para la planificación de acciones preventivas y la respuesta ante eventuales contingencias ambientales.

El equipo de trabajo que participa en la elaboración de los mapas ESI está integrado por biólogos especialistas en aves y mamíferos; arqueólogos; geólogos; especialistas en Sistemas de Información Geográfica (SIG), además de un amplio equipo administrativo y de gestión de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA).

Articulación entre el sector académico, público y privado

Durante la presentación, el Mg. Claudio Alejandro Fernández, decano de la Unidad Académica Caleta Olivia (UACO), destacó: “Para nuestra institución es muy importante participar en iniciativas que vinculan la investigación científica con las necesidades del territorio y permiten generar conocimiento de aplicación concreta para la región”.

Por su parte, Daniel Zucas, gerente general de Termap, expresó: “Este trabajo refleja la importancia de la articulación entre las universidades y los equipos técnicos. Contar con información ambiental específica y actualizada sobre el área costera es fundamental para fortalecer la planificación y la prevención”.

En tanto, Javier Tolosano, director del Instituto de Desarrollo Costero, señaló: “El estudio comprendió el relevamiento de 36 kilómetros de costa, el análisis de los ambientes y recursos biológicos marinos y la elaboración de cinco mapas que representan las características y los niveles de sensibilidad ambiental del sector”.

Tolosano destacó que “el desarrollo de la investigación presentó distintos desafíos propios del entorno costero patagónico. Entre los principales, mencionó las condiciones climáticas cambiantes y la intensidad del viento, factores característicos de la región que condicionaron las jornadas de trabajo y requirieron adaptar las tareas de relevamiento. Posteriormente, el trabajo continuó en gabinete, donde se organizó y sistematizó la información recopilada, los registros de especies y otros datos de interés. Esta etapa permitió elaborar mapas detallados del sector costero y desarrollar un sistema integrado que reúne toda la información disponible”.

Una herramienta para la planificación y la prevención ambiental

Con la finalización de las etapas de relevamiento, investigación y análisis, el proyecto avanza ahora hacia la elaboración de los libros que acompañarán los cinco mapas y reunirán la información científica y técnica obtenida durante el estudio.

La iniciativa representa un aporte al conocimiento de la costa de Caleta Olivia y consolida la articulación entre Termap, las universidades y los organismos participantes, promoviendo la generación de herramientas que contribuyen a la planificación, la prevención y el cuidado del ambiente costero.