Amplia propuesta cultural y gastronómica por el aniversario

Caleta Olivia se prepara para celebrar su 125º aniversario con una amplia propuesta cultural y gastronómica.

En el marco, a través de una labor articulada entre diversas áreas municipales se realizarán tres jornadas de actividades que se complementarán con el tradicional desfile.

La propuesta se desarrollará en el centro de la localidad e incluirá gastronomía, feria de emprendedores y espectáculos musicales durante los días 20, 21 y 22 de noviembre-

El predio estará distribuido en distintos sectores: sobre avenida Eva Perón funcionará el Polo Gastronómico “La Huella de los Saberes”; en avenida Lisandro de la Torre se instalará el paseo de artesanos, manualeros y productores; mientras que la intersección de avenida Eva Perón y Senador Almendra albergará el escenario artístico con espectáculos de nivel local.

Al respecto, la subsecretaria de Cultura, Carina Musta, informó que se inscribieron 47 bandas y solistas locales de distintos géneros, que se presentarán cada día desde las 17:00 hasta la medianoche. También confirmó que ya se cerraron las inscripciones para el paseo de artesanos, manualeros y productores, debido a la capacidad del predio y a los requisitos establecidos.

“Para nosotros siempre es una celebración muy importante festejar el aniversario de nuestra ciudad, así que estamos felices de poder hacerlo y de poder disfrutar también junto a la comunidad”, resaltó.

Por su parte, Marcela Alarcón, supervisora de Desarrollo Económico, dependiente de la Secretaría de Estrategia y Gestión Operativa, confirmó que el Polo Gastronómico funcionará de 18:00 a 00:30 horas sobre avenida Eva Perón, en el tramo comprendido desde el sector de Nación Automotores hasta la panadería Cremar.

En este sentido, señaló que la propuesta cuenta con cerca de 70 participantes, entre emprendedores locales y representantes de Río Gallegos y Comodoro Rivadavia. “Siempre vamos buscando que las propuestas sean diferentes”, señaló en relación con los criterios de selección.

Respecto a la venta de bebidas alcohólicas, explicó que habrá una proporción menor de puestos dedicados a este rubro en comparación con los espacios gastronómicos. Además, se dispondrán controles permanentes mediante la presencia de agentes preventores, con el objetivo de garantizar la seguridad, promover el consumo responsable y asegurar el normal desarrollo de las actividades.

Alarcón también destacó el diálogo mantenido con los comerciantes de la zona para coordinar la propuesta y señaló que hubo muy buena aceptación. “Muchas veces no se trata de competir, sino simplemente de acercar las partes y que participen todos”, expresó.

Finalmente, invitó a todas las familias de la ciudad a disfrutar de este reencuentro y resaltó que “El 125 aniversario de la ciudad merece encontrarnos a todos unidos y todos trabajando por lo mismo, por la comunidad”.

Fuente: Prensa Municipal