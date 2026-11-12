Marcha por la eliminación de la violencia contra la mujer

Se realizará el 25 de noviembre y es organizada por la Mesa de Mujeres y Diversidad de Caleta Olivia en conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Integrantes del nucleamiento femenino lanzaron una invitación abierta a toda la comunidad para participar de este evento que constituye una jornada de reflexión, memoria y lucha social por los derechos, la equidad y la justicia, visibilizando los padecimientos tanto de mujeres como de otros géneros se suceden en todo el mundo, en la Argentina y en Santa Cruz en particular.

Entre otras referentes que participaron de la rueda de prensa ofrecida el miércoles, se encontraban Pamela Pérez, Marcela Basseni, Ivana Bunge, Ana Ferrer, Olga y Daniela Reinoso, Naila Cabrera, Lucía Caro, Noelia Barrionuevo, Patricia Jaimez, Marisol Méndez, Patricia Rearte y Ana Ferrer, entre otras,

En ese marco se recordó que la jornada internacional fue establecida de manera global por una resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en homenajea a tres hermanas de apellido Mirabal, activistas políticas de Costa Rica, quienes el 25 de noviembre de 1950 fueron asesinadas por orden del dictador Rafael Trujillo.

Las organizadoras de la marcha en Caleta Olivia, también convocaron a sumarse a otras instituciones sociales, políticas y culturales, incluyendo a las estatales, ya que el 25N es una jornada en la que también se reclama por los derechos de las mujeres y erradicar todos los tipos de violencia de género, entre ellos los femicidios.

Al ser consultadas sobre los motivos por los cuales las estadísticas de casos de violencia de género en el país no disminuyen, la abogada Pamela Pérez dijo que “lo que está pasando es que actualmente tenemos un gobierno de ultra derecha que virtualmente legaliza la violencia” y además eliminó numerosos programas de asistencia y contención de las víctimas.

En ese sentido subrayó que estamos viviendo una etapa social y económica nefasta que tiene entre otras variables de ajuste a las mujeres, acotando que en parte ello se refleja en Santa Cruz ya ue las partidas nacionales para asistir a víctimas de violencia no están llegando a esta provincia.