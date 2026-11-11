Organizan gran desfile por el cumpleaños de la ciudad

El acto central institucional y el gran desfile cívico militar para celebrar el 125º aniversario de Caleta Olivia se realizarán el viernes 20 de noviembre en un amplio trayecto de la avenida costanera.

Por tal motivo, integrantes del equipo del área Protocolo del municipio, recorrieron este miércoles el circuito para definir la distribución de los espacios y ultimar detalles de la organización.

En este marco, la supervisora de Protocolo, Rebeca Fernández, precisó que el trayecto se extenderá desde las inmediaciones del Complejo Deportivo Municipal “Ing. Knudsen” hasta el sector del árbol de Navidad.

Por otra parte, la concentración de instituciones, vehículos, agrupaciones a caballo y fuerzas de seguridad se realizará en el sector comprendido desde Prefectura Naval Argentina hacia plaza “Doctora Gorostegui”.

Allí, las delegaciones recibirán las indicaciones correspondientes para organizar su ubicación y dar inicio al desfile.

Al respecto, desde el área solicitaron a los participantes presentarse una hora antes del comienzo, con sus abanderados, para facilitar la organización y garantizar el inicio puntual de la jornada.

“Invitamos a todas las instituciones de la ciudad, son todas bienvenidas para participar de nuestro gran Desfile Aniversario que será el día viernes 20 de noviembre al mediodía en la costanera local”, expresó Fernández.

Finalmente indicó que los interesados en acompañar esta celebración que pone en valor la historia, identidad y el sentido de pertenencia de la ciudad, podrán inscribirse o realizar consultas a través del área de Protocolo, al teléfono 485-1505, o mediante las redes sociales de la Municipalidad.

Fuente: Prensa Municipal