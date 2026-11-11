La propuesta comunitaria se desarrolla en el SUM del Centro Cultural de Caleta Olivia en el marco del 142° aniversario de la Policía de Santa Cruz que celebra el sábado 14 de noviembre.

Paseo de la Seguridad por el aniversario de la Policía

En el Paseo de la Seguridad expone el personal de diferentes reparticiones de la fuerza de seguridad con jurisdicción en esta ciudad, incluyendo los cuerpos de bomberos de la institución y delS Servicio Penitenciario Provincial, contando además con una muestra del Museo Policial que tiene sede en Río Gallegos,

Fue inaugurado este miércoles y estará habilitado al público hasta mañana de 09:00 a 18:00, constituyéndose en un evento que permite conocer el trabajo, los recursos y el equipamiento de las distintas dependencias.

El acto de apertura contó con la presencia del jefe de la Dirección Zona Norte, comisario mayor Augusto José Britos y del jefe de Gabinete del municipio Mariano Mazzaglia, quien destacó la importancia de poner a disposición los espacios comunales para acompañar este tipo de iniciativas que apuntan a fortalecer el vínculo entre la fuerza policial de la provincia y los vecinos.

“Es un gran desafío poder acompañar esta celebración importante para una institución tan emblemática, que es la que se encarga del resguardo de la seguridad de todos los ciudadanos, y poderle dar ese lugar para que puedan festejar otro año más”, expresó.

El Paseo reúne más de 20 stands de distintas dependencias donde se exhiben recursos y equipamiento, además de brindar información sobre las funciones de cada área y las alternativas de formación disponibles.

Por su parte, el comisario mayor Britos agradeció el acompañamiento del municipio para llevar adelante esta actividad formal que “representa una oportunidad para visibilizar el trabajo integral que desarrolla nuestra institución”.

“Es mostrar a la comunidad lo que cada una de las áreas de Policía hace para el bienestar, y el trabajo a diario que hacemos para la seguridad, no solamente la presencia física en las calles, sino con todas sus áreas”, subrayó el jefe policial

Asimismo, resaltó la expectativa que genera la realización del acto central por el 142° aniversario de la Policía de Santa Cruz que tendrá lugar el sábado 14 de noviembre en Caleta Olivia a las 11:00 convirtiéndose en la primera celebración de estas características que se desarrolla en el interior provincial.

El mismo tendrá lugar en el microcentro e incluirá un desfile de efectivos que en gran parte arribarán de diferentes localidades