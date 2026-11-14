El intendente comprometió asistencia al barrio ARA San Juan

El intendente Pablo Carrizo acudió el viernes al barrio ARA San Juan para mantener una reunión con vecinos.

El jefe comunal de Caleta Olivia concurrió a la cita del viernes a partir de un pedido de la comisión barrial, con el objetivo de escuchar sus inquietudes y avanzar en una planificación conjunta para abordar las necesidades. Durante el encuentro, Pablo Carrizo destacó la importancia de la presencia territorial y del contacto directo con los vecinos y confirmó que la próxima semana se presentará una planificación de trabajo para avanzar con las primeras intervenciones en el barrio.

En ese marco, hizo saber que se buscará articular acciones con organismos provinciales como Servicios Públicos y Distrigas, teniendo en cuenta que algunas de las necesidades planteadas requieren la intervención de estas instituciones.

Además, indicó que el área de Planificación de la comuna realizará un relevamiento para evaluar la apertura de nuevas calles y las intervenciones necesarias en las arterias y los desagües.

Por su parte, el secretario de Obras y Servicios, José Camacho, valoró el intercambio con los vecinos y explicó que desde su área se trabaja sobre las dificultades que presentan las calles, especialmente después de las lluvias.

En ese sentido, el funcionario aludió a la necesidad de corregir desniveles, mejorar los trazados e incorporar rellenos de piedra para favorecer la circulación y reducir las complicaciones que genera el barro.

Camacho también remarcó la importancia del compromiso comunitario para acompañar las tareas municipales, particularmente en el cuidado del agua y la prevención de pérdidas que dificultan los trabajos de las máquinas viales.

Desde la comisión barrial valoraron la presencia del intendente y de los secretarios municipales. Uno de sus referentes manifestó que “fue una reunión bastante positiva para el barrio. Nos trajeron bastantes respuestas y estamos muy contentos”.

El encuentro permitió establecer una agenda de trabajo entre el Municipio, la comisión y los vecinos, con la intención de avanzar de manera articulada sobre las necesidades históricas del sector.

Fuente: Prensa Municipal