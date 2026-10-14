Futsal: Comodoro ya luce su nueva indumentaria para el Argentino C17

La entrega se realizó en la sede de la Comisión Futsal Principal de Comodoro Rivadavia. El torneo se jugará del 19 al 24 de este mes en Tucumán.

La selección de Comodoro Rivadavia de fútbol de salón se prepara para el Campeonato Argentino C17 que se jugará del 19 al 24 de octubre en Tucumán. El equipo dirigido por Juan Ignacio Barrientos recibió la indumentaria con la que competirá, con jugadores consagrados en C15 el año pasado que buscarán nuevamente poner a la ciudad en lo más alto de las formativas nacionales de futsal.

La entrega de nueva indumentaria para la selección C17 se llevó a cabo en la sede de la Comisión Futsal Principal, en acto encabezado por el presidente de Comodoro Deportes, profesor Hernán Martínez, junto a la tesorera de la Asociación Promocional de Futsal, Viviana Cardozo, el DT de la selección C17, Juan Ignacio Barrientos, el capitán Enzo Muñoz, miembros de comisión directiva y jugadores seleccionados.

El Campeonato Argentino de la categoría se disputará del 19 al 24 de octubre en Tucumán, donde Comodoro Rivadavia buscará volver a ser protagonista hasta el último día (fue campeón en C17 en San Rafael 2023), con una camada actual de jugadores que, en su mayoría vienen de ser campeones en el Argentino de Selecciones C15 del año pasado en Mendoza.

“Muy contento de estar en este lugar, de representar de nuevo a mi ciudad. Lo he hecho muchas veces como jugador, hoy me toca hacerlo como entrenador. Agradecer a Hernán y el Ente Comodoro Deportes por el apoyo que siempre nos dan. Trataremos de dejar a Comodoro bien representado, de estar en lo más alto y que ellos vean que creamos un camino. Muy contento por la oportunidad que me da esta Asociación”, comentó el técnico Juan Ignacio Barrientos.

Agradecidos al Ente, a Hernán, a la comisión, a Tito. Ya hemos hablado mucho con los chicos, vamos a representar de la mejor manera, haciendo hincapié en el comportamiento durante el torneo. Los felicito por quedar entre muchos otros jugadores, lo mejor para ustedes y para el cuerpo técnico. Lo mejor para esta selección, gracias como siempre Hernán por el apoyo, a los padres, que gracias a ellos podemos darle lo mejor a ustedes. Felicidades y que sea un torneo exitoso”, expresó la tesorera Viviana Cardozo.

Finalmente, el titular de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, agregó: “Una selección más, este año hemos venido seguido a esta casa, a acompañar a cada una de las selecciones, a darle las felicitaciones. Son embajadores deportivos de esta ciudad, representando a otros chicos que no pueden estar en este lugar. Y en el lugar del futsal de Comodoro, que tiene su historia”.

“Felicitaciones a la Asociación por la conformación de los cuerpos técnicos. Jóvenes que vienen de la cuna del futsal, que se han criado acá y han formado parte de selecciones, entonces saben lo que es un proceso y la responsabilidad que se toma. Felicitaciones porque cada vez que venimos, cada uno de ustedes tiene la ropa. Eso tiene un valor importante, porque hay que trabajar para que se logre”, señaló.

“El mayor de los éxitos, llevan un desafío muy grande, pero sepan disfrutar y mostrar que nuestra ciudad es importante. Representan a otros chicos que no pueden estar en ese lugar, así que tomen eso como un hecho ya muy importante. Éxito enorme, los vamos a seguir por las redes”, cerró.

La selección C17 de Comodoro está compuesta por los jugadores Kevin García, Emanuel Medina, Luciano Santander, Matías Mercado, Lucas Núñez, Walter Toledo, Bautista Fuente, Agustín Maripillán, Lautaro Muñoz, Juan Melian, Leónidas Amaya, León Pinda, Enzo Muñoz, Dante González y Marcelo Carrasco. El cuerpo técnico está encabezado por el entrenador Juan Ignacio Barrientos, acompañado por Juan Cruz Barrientos (AT), Lucas Marcial (PF) y Franco Manjón (Entrenador de arqueros).

Comodoro C17 debutará este lunes 19 de octubre en el Microestadio San Martín (Tucumán) a las 19:50 enfrentando a la selección de Río Grande. Comparte la Zona C junto a Río Grande, Corrientes Interior y el anfitrión Tucumán.