El equipo comodorense perdió 5-1 ante Telecentro Tacuarí de Misiones por el Grupo A del certamen que comenzó en Esquel.

Flamengo debutó con derrota en el Panamericano de Futsal

Flamengo de Comodoro Rivadavia perdió este miércoles 5-1 ante Telecentro Tacuarí de Misiones, en el partido que marcó su debut en la 4ª edición del Torneo Panamericano de fútbol de salón de la FIFUSA.

El partido, como el resto de la programación, se desarrolló en el Gimnasio municipal Camilo Catena de la ciudad chubutense de Esquel.

Los misioneros se quedaron con la victoria por los goles que marcaron Luciano Taborda y Santiago Verón, ambos en dos ocasiones, y uno de Alexis Toledo. Kevin Jahnsen había anotado el transitorio 1-1 para el “Fla”, el actual campeón de la División de Honor.

En el otro partido del grupo, Club Tuluá de Colombia no tuvo problemas para imponerse por un contundente 13-0 ante FAMAE de Santiago de Chile.

Mientras tanto, por la zona “B”, el local Transporte Wenu -con triplete de Josué Baldevenito- tuvo su estreno a nivel internacional con victoria de 3-1 ante Futsaleufú de Chile. Y en el otro juego de este mismo grupo, Aquasistemas de Guatemala se impuso por 4-2 ante Club Esportivo Recreativo Aquarius de Brasil.

Este jueves se jugará la segunda fecha del certamen, que organiza FIFUSA (Federación Internacional de Fútbol de Salón), con fiscalización de la Confederación Argentina (CAFS).

Flamengo se presentará a partir de las 17 ante Club Tuluá, en donde buscará no solo recuperarse de la derrota sufrida en el debut sino también festejar su primer éxito en el certamen.

Cabe destacar que los partidos se pueden ver por YouTube a través del canal de la Confederación Argentina de Futbol de Salón (CAFS).

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Panorama – Gimnasio Municipal “Camilo Catena”

MIERCOLES 14

- Club Tuluá (Colombia) 13 (Alexis Sánchez 2, Orlando Vega, Juan Viveros 3, Daniel Barría, Camilo Silva 2, Alberto García, Oscar Leyton 2 y Kevin Palacios) / FAMAE (Chile) 0; Grupo A.

- Club Esportivo Recreativo Aquarius (Brasil) 2 (Henry Duvan Ferreyra y Juan Pintos) / Aquasistemas (Guatemala) 4 (Cristian Kana 2, Allan Chávez, Dereck Maldonado); Grupo B.

- Telecentro Tacuarí (Argentina) 5 (Luciano Taborda 2, Santiago Verón 2 y Alexis Toledo) / Flamengo (Argentina) 1 (Kevin Jahnsen); Grupo A.

- Transporte Wenu (Argentina) 3 (Josué Baldevenito 3) / Futsaleufú (Chile 1) (Cristian Curuchet); Grupo B.

Programa

JUEVES 15

15:00 Futsaleufú vs Aquasistemas; Grupo B.

17:00 Club Tuluá vs Flamengo; Grupo A.

19:00 Telecentro Tacuarí vs FAMAE; Grupo A.

21:00 Transporte Wenu vs Aquarius, Grupo B.

VIERNES 16

15:00 Aquarius vs Futsaleufú; Grupo B.

17:00 Club Tuluá vs Telecentro Tacuarí; Grupo A.

19:00 FAMAE vs Flamengo; Grupo A.

21:00 Transporte Wenu vs Aquasistemas; Grupo B.