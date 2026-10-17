El equipo comodorense se impuso por 11-0 ante FAMAE de Chile y este sábado se medirá con Aquarius de Brasil.

Flamengo Futsal goleó y jugará por el quinto puesto del Panamericano

Flamengo de Comodoro Rivadavia goleó este viernes 11-0 a FAMAE de Chile y de esa manera cerró con un triunfo el Grupo A del 4º Torneo Panamericano que se disputa en el gimnasio municipal “León Camilo Catena” de Esquel.

El elenco argentino logró así su primer éxito en el certamen, aunque ya se había quedado sin chances de meterse en semifinales.

El equipo de Luis Ramos, actual campeón de la División de Honor, se impuso con cuatro goles de Leonel Rain, dos de Gabriel Dodds, otros dos de José Carrizo, completando la amplia victoria Gabriel Almonacid, Kevin Jahnsen y Damián Colivoro.

En el primer tiempo y con Flamengo ganando 1-0, el arquero Alejandro Soto fue descalificado con azul directa por lo que tuvo que atajar el jugador Gonzalo Páez ante la ausencia -por lesión- de Nicolás Silva, el arquero suplente.

Con este resultado, el “Fla” jugará este sábado desde las 16 por el quinto y sexto puesto ante Club Esportivo Recreativo Aquarium de Brasil.

Mientras que FAMAE y Futsaleufú, ambos de Chile, se medirán a las 14 por el séptimo y octavo lugar.

Cabe destacar que los equipos que llegaron a las “semis” son Telecentro Tacuarí de Misiones y Club Tuluá de Colombia -por el grupo “A”-, Transporte Wenu de Esquel y Aquasistemas de Guatemala por el “B”.

La primera semifinal la jugarán desde las 18, el invicto Acuasistemas con Tuluá y luego se medirán Wenu y Tacuarí, quien es el otro club que llega a esta instancias sin derrotas.

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Panorama – 3ª y última fecha

En el Gimnasio municipal “León Catena” - Esquel

VIERNES 16

Grupo “A”

- Club Tuluá 2 / Telecentro Tacuarí 3.

- FAMAE 0 / Flamengo 11.

Grupo “B”

- Aquarius 8 / Futsaleufú 3.

- Transporte Wenu 6 / Aquasistemas 7.

Programa

SABADO 17

14:00 FAMAE vs Futsaleufú (7º y 8º puesto).

16:00 Flamengo vs Aquarius (5º y 6º puesto).

18:00 Acuasistemas vs Club Tuluá (semifinal).

20:00 Transporte Wenu vs Telecentro Tacuarí (semifinal).

Foto: @vq.studioo.