Flamengo terminó quinto en el Panamericano de Futsal

Derrotó 6-2 a Aquarius de Brasil y de esa manera se despidió del torneo con dos victorias. Tacuarí y Club Tuluá jugarán este domingo por el título.

Flamengo Futsal de Comodoro Rivadavia culminó este sábado en el quinto lugar de la 4ª edición del Torneo Panamericano de Clubes de la FIFUSA que se disputa en Esquel.

En el Gimnasio municipal “León Camilo Catena”, el elenco, que conduce Luis Ramos, se impuso por 6-2 ante Club Esportivo Recreativo Aquarius de Brasil y de ese modo se quedó con el quinto puesto del certamen.

Los goles del actual campeón de la División de Honor los marcaron Gonzalo Páez, en dos ocasiones, Daniel Almonacid -quien había abierto el marcador-, Leonel Rain, Javier Páez y José Carrizo. Los goles de los brasileños, que finalizaron sextos, los anotaron Víctor Nonato y el arquero Bruno Henrique.

De esa manera, Flamengo se despidió del certamen con dos triunfos -el anterior fue 11-0 ante FAMAE de Chile- y las derrotas ante Telecentro Tacuarí de Misiones (5-1) y frente a Aquasistemas de Guatemala (4-3).

Por otra parte, en el partido por el séptimo puesto, Futsaleufú de Chile venció a FAMAE por 7-6.

Por su parte, Club Tuluá de Colombia se convirtió en el primer finalista del certamen al derrotar por 4-1 a Aquasistemas de Guatemala. Simón Silva en tres ocasiones y uno de Juan Viveros anotaron para el elenco “cafetero”, mientras que Diego García hizo el tanto de los centroamericanos.

A continuación, y cerrando la jornada, Telecentro Tacuarí le ganó en tiempo suplementario 5-3 al local Transporte Wenú y se metió en la definición por el título.

Los goles de los misioneros, únicos invictos del torneo, los marcaron Alexis Toledo, Luciano Taborda y Santiago Verón. En el alargue, Matías Arriola y otro de Taborda sentenciaron el partido. Los tantos de los chubutenses los hicieron Sergio Tuset -dos, el segundo un golazo desde lejos que permitió el tiempo extra- y José Baldevenito.

De esa manera, este domingo Aquasistemas y Wenu jugarán por el tercer puesto, y luego la gran final entre Club Tuluá y Telecentro Tacuarí, que será televisada por DeporTV y también se podrá ver a través de YouTube por el canal oficial de la CAFS.

Panorama

SABADO 17

- Futsaleufú 7 FAMAE 6 (7º y 8º puesto).

- Flamengo 6 / Aquarius 2 (5º y 6º puesto).

- Aquasistemas 1 / Club Tuluá 4 (semifinal).

- Transporte Wenu 3 (3) / Telecentro Tacuarí 5 (3) (semifinal).

Programa

DOMINGO 18

19:00 Aquasistemas vs Transporte Wenu (3º puesto).

21:00 Club Tuluá vs Telecentro Tacuarí (Final).