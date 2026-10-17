Cerró en Comodoro la farmacia de las Fuerzas Armadas

Es una de las 31 afectadas en todo el país. Los militares temen quedarse sin medicamentos.

IOSFA, la obra social de los militares, anunció el cierre de 31 farmacias propias que brindan servicios médicos de manera exclusiva para los afiliados.

El documento firmado por Gonzalo Secchi, administrador de la disuelta obra social, detalló que la decisión se tomó porque la nueva obra social, OSFA, no solicitó el traspaso.

En este contexto, la nota ordena cerrar y dar de baja las habilitaciones sanitarias de las farmacias, realizar los procedimientos de cierre conforme a las normas sanitarias aplicables y llevar adelante los inventarios correspondientes para el cierre del ejercicio contable.

La nómina de 31 establecimientos alcanza a la Ciudad de Buenos Aires, Bahía Blanca, Puerto Belgrano, Comodoro Rivadavia, Córdoba, Corrientes, Mendoza, Rosario, Santa Fe, Ushuaia y Mar del Plata.

El cierre no explica cómo se garantizará la continuidad del acceso a los medicamentos para sus afiliados, ni qué sucederá con el personal de los establecimientos.

Un militar en actividad que sigue desde el principio la crisis del IOSFA dijo a LPO que "la idea del Gobierno es que queden las farmacias tercerizadas como Farmacity, que te atienden con descuento de obra social; el problema es que hoy casi ninguna farmacia está aceptando IOSFA u OSFA porque les deben un montón de plata".

En ese marco, planteó que "ellos dicen que se van a poner al día y no va a haber ningún problema, pero ahora hay problemas".

"Las farmacias, muchas son internas de los hospitales, otras son locales a la calle que son propiedad de la obra social", agregó.

"¿Qué van a hacer con esos locales? Solo ellos lo saben. No hay, hasta donde yo recuerde, ninguna que sea local alquilado; son todas propiedades de las fuerzas", continuó.

Por último, este militar sostuvo que "imaginamos que van a mantener la provisión de remedios internos para los pacientes" y advirtió que "los ánimos se cortan con cuchillo. Hay una fuerte reacción contra la cúpula".